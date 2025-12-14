Prima pagină » Actualitate » Unul dintre judecătorii care a semnat petiția magistraților este soțul consilierei lui Ilie Bolojan. Cine este Alin Bodnar, de la Tribunalul București

14 dec. 2025, 12:55, Actualitate
Unul dintre judecătorii care a semnat petiția pentru magistrații Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu este căsătorit cu una dintre consilierele lui Ilie Bolojan. Este vorba despre Alin Bodnar de la Tribunalul București și secretarul general al Forumului Judecătorilor din România, care este soțul Biancăi-Teodora Firezar.

Judecătorul Alin Bodnar este unul dintre cei aproape 1.000 de magistrați care au semnat scrisoarea publică de susținerea a judecătorilor Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu.

Alin Bodnar s-a căsătorit chiar luna trecută cu Bianca-Teodora Firezar, cea care între 14 februarie 2025 și 27 mai 2025 a lucrat la Cotroceni, în calitate de consilier de stat pentru președintele interimar Ilie Bolojan, notează Realitatea.net.

Printre semnatarii petiției se află și fosta șefă a DNA, actual procuror șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi.

Cine este judecătorul care în martie a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul „Mită în Portul Constanța”

De asemenea, Gândul relatează că judecătorul Raul Nestor de la Tribunalul București este unul dintre cei aproape 800 de semnatari ai protestului de solidaritate cu judecătorii care au apărut în documentarul Recorder și este magistratul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii care ar fi mituit cu sute de mii de euro vameșii și funcționarii din portul Constanța. Cum a motivat Raul Nestor decizia din martie 2025.

La începutul anului 2025, Tribunalul București a luat decizia de a-i lăsa în libertate, și totodată de a respinge propunerea DNA de arestare a unor șefi ai administrației portuare, a unor oameni de afaceri și a liderului PSD Constanța acuzați în dosarul „Mită în Portul Constanța”.

