Câtă boia să pui la cârnați ca să iasă aromați. Trucul gospodinelor din Moldova

Preparararea cârnaților de casă este o tradiție ce se păstrează cu grijă în multe zone din țară, iar Moldova se remarcă prin rețete simple, însă bine echilibrate. Gustul final al cârnaților de casă este dat de dozajul corect al condimentelor, de fapt, și mai puțin de calitatea cărnii sau modul de afumare.

Unul dintre cele mai sensibile ingrediente este boia, putând transforma complet preparatul: folosită corect, boia dă culoare și aroma, dar în exces poate să dea un gust amar și neplăcut. Tocmai de aceea, gospodinele cu experiență au reguli clare atunci când vine vorba despre cantitatea potrivită din acest condiment.

Boia nu este numai un condiment decorativ. Aceasta contribuie decisiv la gust, miros și aspect. La cârnații tradiționali molodvenești, boia dulce este preferată pentru aroma caldă și pentru culoarea roșiatică pe care o oferă compoziției. Spre deosebire de boia iute, cea dulce nu arde la limbă, însă poate deveni amară dacă se folosește în cantitate prea mare sau dacă este utilizată în cantitate prea mare sau dacă este de slabă calitate.

Cantitatea este suficientă pentru a obține culoare frumoasă și aromă plăcută, fără riscul de amăreală. La 5 kilograme de carne se folosesc 5 lingurițe rase de boia.

Dacă se dorește un gust ușor picant, gospodinele adaugă și foarte puțină boia iute, de regulă un sfert de linguriță la 5 kilograme de carne, dar nu mai mult, iar asta pentru că boia iute nu trebuie să domine, ci doar să completeze gustul.

Secretul gospodinelor din Moldova este măsura exacta: la un kilogram de carne se pune o linguriță rasă de boia dulce.

În afară de cantitatea corectă de boia, secretul cârnaților de casă perfecti stă și în echilibru și răbdare. După condimentare, compoziția de cârnați se lăsă la rece câteva ore, uneori chiar peste noapte. Acest timp le permite condimentelor să se lege între ele și să pătrundă bine în carne.

