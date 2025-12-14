Nicușor Dan pleacă în țara lui Moș Crăciun în plină criză în justiție. Care este agenda președintelui la vizita în Finlanda de mâine

Președintele Nicușor Dan va merge luni într-o vizită de lucru în Finlanda, unde va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, care va avea loc la Helsinki. Reamintim că, în această perioadă, în România asistăm la o adevărată criză în peisajul justiției, cu revolte ale magistraților, accentuate după publicarea documentarului realizat de jurnaliștii Recorder.

Administrația Prezidențială a făcut public programul președintelui Nicușor Dan

Recorder pare c ă i-a ridicat mingea la fileu lui Nicușor Dan pe terenul justiției

Președintele Nicușor Dan a reacționat și el la materialul Recorder despre corupția din interiorul sistemului de justiție. Liderul de la Cotroceni a precizat că situația prezentată în investigația jurnaliștilor va fi analizată, iar vinovații vor fi pedepsiți tot de sistemul de justiție. (Materialul integral AICI)

Reamintim că portalul de investigații Recorder.ro a publicat marți seara un documentar despre situația justiției din România, cu o zi înainte ca Curtea Constituțională să ia o decizie privind legea pensiilor de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea.

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: