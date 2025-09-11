Madrid şi Varşovia vor găzdui finalele Ligii Campionilor masculină şi feminină din 2027, a anunţat joi UEFA.

Comitetul Executiv al forului, de la care a lipsit Răzvan Burleanu, nu a luat o decizie cu privire la solicitările din partea LaLiga şi Serie A de disputare a unor meciuri de campionat în afara continentului.

Răzvan Burleanu, la București forțat de întâlnirea cu Mircea Lucescu! Ce s-a decis la UEFA

Șeful FRF a rămas la București pentru a avea o discuție cu Mircea Lucescu și a-l convinge să rămână la națională. El și-a contramandat deplasarea la Tirana, în Albania.

Ședința dintre FRF și Mircea Lucescu, programată de federali, a avut un singur subiect: plecarea selecționerului. Oricât ar fi încercat acesta să „mascheze” tema fierbinte, scrie ProSport, declarând la sosirea la sediul Federației, spre jurnaliști: „Pierdeți timpul de pomană! Am ceva de făcut ca după fiecare meci, pun lucrurile la punct… Stați degeaba aici!”.

„Practic anunțat că nu pleacă dacă nu știe clar cine va fi următorul selecționer. Lăsând de înțeles că și-ar dori dacă se poate să fie și implicat în alegerea unui nume care să convină cumva retragerii pe care el și-a imaginat-o. Senzația e că se agață, din orgoliu, de un anumit fel de sfârșit care să-i convină. Problema este că așa nu se va putea vreodată! Președintele FRF, a spus-o de multe ori și public, nu negociază cu antrenori câtă vreme există un selecționer în funcție. Și-atunci cum să facă asta dacă Mircea Lucescu nu acceptă să renunțe?! Finalul discuției a fost unul setat de FRF: rămâne să se reîntâlnească marți dimineață”, susțin sursele ProSport.

Mircea Lucescu a plecat de la sediul FRF fără să ofere vreo declarație

Champions League, ultimul act la Madrid

Comitetul Executiv s-a reunit joi la Tirana şi a decis că finala Ligii Campionilor masculină se va juca pe Estadio Metropolitano, stadionul echipei Atletico Madrid şi locul unde Liverpool a învins Tottenham Hotspur în finala din 2019.

Finala feminină se va desfăşura pe Stadionul Naţional din Varşovia.