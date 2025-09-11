Prima pagină » Sport » Răzvan Burleanu, la București forțat de întâlnirea cu Mircea Lucescu! Ce s-a decis la UEFA

Răzvan Burleanu, la București forțat de întâlnirea cu Mircea Lucescu! Ce s-a decis la UEFA

11 sept. 2025, 19:53, Sport
Răzvan Burleanu, la București forțat de întâlnirea cu Mircea Lucescu! Ce s-a decis la UEFA

Madrid şi Varşovia vor găzdui finalele Ligii Campionilor masculină şi feminină din 2027, a anunţat joi UEFA.

Comitetul Executiv al forului, de la care a lipsit Răzvan Burleanu, nu a luat o decizie cu privire la solicitările din partea LaLiga şi Serie A de disputare a unor meciuri de campionat în afara continentului.

Răzvan Burleanu, la București forțat de întâlnirea cu Mircea Lucescu! Ce s-a decis la UEFA

Șeful FRF a rămas la București pentru a avea o discuție cu Mircea Lucescu și a-l convinge să rămână la națională. El și-a contramandat deplasarea la Tirana, în Albania.

Ședința dintre FRF și Mircea Lucescu, programată de federali, a avut un singur subiect: plecarea selecționerului. Oricât ar fi încercat acesta să „mascheze” tema fierbinte, scrie ProSport, declarând la sosirea la sediul Federației, spre jurnaliști: „Pierdeți timpul de pomană! Am ceva de făcut ca după fiecare meci, pun lucrurile la punct… Stați degeaba aici!”.

„Practic anunțat că nu pleacă dacă nu știe clar cine va fi următorul selecționer. Lăsând de înțeles că și-ar dori dacă se poate să fie și implicat în alegerea unui nume care să convină cumva retragerii pe care el și-a imaginat-o. Senzația e că se agață, din orgoliu, de un anumit fel de sfârșit care să-i convină. Problema este că așa nu se va putea vreodată! Președintele FRF, a spus-o de multe ori și public, nu negociază cu antrenori câtă vreme există un selecționer în funcție. Și-atunci cum să facă asta dacă Mircea Lucescu nu acceptă să renunțe?! Finalul discuției a fost unul setat de FRF: rămâne să se reîntâlnească marți dimineață”, susțin sursele ProSport.

Mircea Lucescu a plecat de la sediul FRF fără să ofere vreo declarație

Champions League, ultimul act la Madrid

Comitetul Executiv s-a reunit joi la Tirana şi a decis că finala Ligii Campionilor masculină se va juca pe Estadio Metropolitano, stadionul echipei Atletico Madrid şi locul unde Liverpool a învins Tottenham Hotspur în finala din 2019.

Finala feminină se va desfăşura pe Stadionul Naţional din Varşovia.

Citește și

SPORT David Popovici împlineşte 21 de ani și are un PLAN. „Nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni”
15:00
David Popovici împlineşte 21 de ani și are un PLAN. „Nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni”
SPORT Revine la Dinamo. Poate JUCA în meciul cu Petrolul din această etapă a Superligii. „Și-a rezolvat în sfârșit problemele”
13:31
Revine la Dinamo. Poate JUCA în meciul cu Petrolul din această etapă a Superligii. „Și-a rezolvat în sfârșit problemele”
SPORT Primul meci al etapei din Superliga se joacă la Cluj! Ce spune Onea despre invincibilitatea Rapidului
12:39
Primul meci al etapei din Superliga se joacă la Cluj! Ce spune Onea despre invincibilitatea Rapidului
SPORT Cât de gravă este accidentarea suferită de Adrian Șut în Cipru – România 2-2. MM Stoica: „Situația nu arată bine”
09:58
Cât de gravă este accidentarea suferită de Adrian Șut în Cipru – România 2-2. MM Stoica: „Situația nu arată bine”
SPORT Marian Iancu l-a distrus pe Mircea Lucescu, după ce a fost numit escroc ordinar. „Biet bătrân senil, uituc și mincinos”
09:03
Marian Iancu l-a distrus pe Mircea Lucescu, după ce a fost numit escroc ordinar. „Biet bătrân senil, uituc și mincinos”
SPORT Adrian Mititelu a ieșit la atac, după ce FCU Craiova a fost exclusă din fotbal. „E o decizie dată de niște impostori care au ocupat sediul Federației”
08:52
Adrian Mititelu a ieșit la atac, după ce FCU Craiova a fost exclusă din fotbal. „E o decizie dată de niște impostori care au ocupat sediul Federației”
Mediafax
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Profesoara care s-a sinucis în Drobeta Turnu Severin a avut 7 procese la tribunal. Ce acuzații grave i-a adus fostului soț
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen
Mediafax
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Ultimele cuvinte ale Irynei! Ce a APUCAT să spună înainte să moară este dureros
Antena 3
„Putin ne va ataca. A trimis deja primul mesaj de război Europei”. Liderii europeni, în alertă după invazia dronelor Rusiei în Polonia
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
Rezultate Loto 6 din 49 pentru joi, 11 septembrie 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. Report de peste 28,63 de milioane de lei la Loto 6/49
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia luată astăzi de Tribunalul București e definitivă
Evz.ro
BDLP, anunțul momentului: Se retrage pe perioadă nelimitată 
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri, topurile muzicale se scufundă. Un VERS. Atât i-a trebuit ca să cucerească fanii. Artista a lansat piesa "Numai din iubirea ta" 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Pentru prima dată, astronomii au fotografiat jeturile stelare de la o stea tânără, aflată la 26.000 de ani-lumină de Soare
EXCLUSIV Andrei Caramitru AVERTIZEAZĂ că face plângere penală, după acuzațiile de instigare la violență: „Am vorbit cu avocatul. Se fac de râs”
20:17
Andrei Caramitru AVERTIZEAZĂ că face plângere penală, după acuzațiile de instigare la violență: „Am vorbit cu avocatul. Se fac de râs”
ACTUALITATE Zmeura de toamnă, un deliciu al verii pe mesele românilor. Cât a ajuns să coste un kilogram
20:17
Zmeura de toamnă, un deliciu al verii pe mesele românilor. Cât a ajuns să coste un kilogram
ACTUALITATE Care sunt adevărații conservatori? Mirel Palada: „Cei de la POT și SOS sunt niște INFILTRAȚI în zona conservatoare, care să muște din voturile AUR”
20:00
Care sunt adevărații conservatori? Mirel Palada: „Cei de la POT și SOS sunt niște INFILTRAȚI în zona conservatoare, care să muște din voturile AUR”
AUTO Programul Rabla pentru persoane fizice, APROBAT. Voucherul pentru mașini electrice SCADE la 18.500 lei
19:50
Programul Rabla pentru persoane fizice, APROBAT. Voucherul pentru mașini electrice SCADE la 18.500 lei
JUSTIȚIE A fost arestat traficantul de influență prins în flagrant când lua 60.000 de EURO pentru a interveni în favoarea afaceristului Jean Tucan
19:25
A fost arestat traficantul de influență prins în flagrant când lua 60.000 de EURO pentru a interveni în favoarea afaceristului Jean Tucan
ACTUALITATE Primele imagini cu presupusul asasin fugar al lui Charlie Kirk, după ce arma crimei a fost găsită
19:24
Primele imagini cu presupusul asasin fugar al lui Charlie Kirk, după ce arma crimei a fost găsită