Răzvan Lucescu, omul zilei în Grecia, după ce PAOK a eliminat rivala Olympiacos și s-a calificat în semifinalele Cupei

Mihai Tănase
15 ian. 2026, 09:41, Sport

Răzvan Lucescu este elogiat în Grecia după ce PAOK Salonic a învins-o clar pe Olympiacos, scor 2-0, și s-a calificat în semifinalele Cupei Greciei. Succesul împotriva marii rivale confirmă din nou statutul tehnicianului român în fotbalul elen.

Răzvan Lucescu este omul zilei în Grecia, după ce PAOK Salonic a reușit să o elimine pe Olympiacos și să obțină calificarea în semifinalele Cupei Greciei. Echipa antrenată de tehnicianul român a avut o prestație solidă și a decis calificarea încă din prima repriză.

Olympiacos și PAOK Salonic s-au întâlnit miercuri, 14 ianuarie 2026, în manșa unică din sferturile de finală ale Cupa Greciei. După 90 de minute, PAOK s-a impus cu scorul de 2-0, eliminând una dintre cele mai puternice echipe din Grecia, scrie Prosport.ro.

Golurile formației din Salonic au fost marcate încă din debutul partidei. Anestis Mythou a deschis scorul în minutul 7, iar Magomed Ozdoev a majorat avantajul în minutul 15. La ambele reușite, decisiv a fost Andrija Živković, autorul celor două pase de gol.

Cu cine va juca echipa lui Răzvan Lucescu în semifinalele Cupei Greciei

În semifinalele Cupei Greciei, PAOK Salonic va întâlni câștigătoarea duelului dintre Panathinaikos și Aris Limassol, partidă programată să înceapă la ora 20:30.

Pentru a ajunge în sferturile de finală, PAOK a trecut de Atromitos, în optimi, calificarea fiind obținută la loviturile de departajare, după scorul general de 1-1 și 5-4 la penalty-uri.

Răzvan Lucescu rămâne unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria clubului PAOK. Sub comanda sa, formația din Salonic a câștigat de două ori titlul de campioană a Greciei, în sezoanele 2018–2019 și 2023–2024, precum și două Cupe ale Greciei, în sezoanele 2017–2018 și 2018–2019.

În Superliga Greciei, PAOK traversează un sezon solid. După 16 etape, echipa lui Răzvan Lucescu a înregistrat 12 victorii, două remize și două înfrângeri, ocupând locul al doilea în clasament, cu 38 de puncte. Lider este chiar Olympiacos, cu 39 de puncte obținute în același număr de meciuri.

În etapa a 17-a, PAOK Salonic va juca în deplasare cu OFI Crete, într-o partidă programată pentru data de 18 ianuarie 2026.

