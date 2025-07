România, al patrulea titlu consecutiv la Europenele U19

Tricolorii au cucerit aurul în proba masculină pe echipe, la capătul unei finale dramatice, reușind o performanță pe care nici o altă echipă națională nu a mai realizat-o în tenisul de masă.

România domină tenisul de masă european la juniori. Echipa masculină a cucerit, la Ostrava, al patrulea titlu continental consecutiv la U19, o performanță excepțională pentru întregul sport românesc.

Echipa României a îmbinat experiența cu exuberanța debutului la un asemenea nivel. Celor doi jucători deja campioni de trei ori cu tricolorii, Iulian Chiriță și Dragoș Bujor, li s-au adăugat doi debutanți la U19, Robert Istrate și Luca Oprea. Și totul s-a încheiat cu bine, chiar dacă finala cu Portugalia, câștigată cu 3-2 de români, a fost dramatică.

Autorul punctului victoriei, Dragoș Bujor, învingător la capătul unui meci incredibil, câștigat cu 18-16 în setul decisiv cu Clement Laine, spune că nimic nu se compară cu intonarea imnului la festivitatea de premiere. „Nu este comparabil cu nimic. Este ceva ce te lasă fără cuvinte, cred că este cea mai mare mândrie ca român să îți auzi imnul și să cânti împreună cu boxele Deșteaptă-te române!

Având în vedere că toți suntem foarte antrenați, toți sportivii care ajung acolo sunt extraordinari de antrenați, cred că partea mentală este cea mai importantă din sport, pentru că de știut să joace știe toată lumea. Dar mici detalii și puțină inspirație fac diferența acolo unde trebuie”.

Debutant la Europenele U19, Robert Istrate a contribuit și el la cucerirea titlului continental de către echipa României: „Sunt mândru că reprezint România. Sper să obțin în continuare rezultate cât mai bune și să-mi fac țara mândră. Momentele în care se intonează imnul sunt niște momente pe care nu le poți descrie în cuvinte și pe care nu le poți compara cu nimic.

Nu am început chiar atât de bine turneul, dar știam că pe parcurs forma jucătorilor va crește. Sportivii și-au îmbunătățit jocul de la meci la meci, iar din momentul în care am intrat pe tablou meciurile au fost eliminatorii, presiunea mai mare și am reușit să facem față tuturor greutăților pe care le am avut, băieții au jucat foarte bine si la final am reușit sa câștigam. Ne-a ajutat foarte mult experiența din anii precedenți, când am mai reușit sa ne impunem – Mădălin Ionașcu, antrenor naționala României