România l-a naturalizat pe Daron Russell. De când poate juca pentru „tricolori”

03 oct. 2025, 19:18, Sport
Daron Russell a primit cetățenia română și va putea juca pentru echipa națională a României începând cu perioada de calificare din luna noiembrie 2025.

Russell e născut la 6 mai 1998, în Philadelphia (SUA), are 27 de ani și e conducător de joc.

Baschetbalistul de 1.80 metri și-a început cariera universitară la Rhode Island Rams și a continuat la Maryland Terrapins.

A evoluat și în Europa, la Mornar Bar (Muntenegru) sau în Turcia, un campionat foarte puternic de baschet, unde s-a remarcat ca unul dintre cei mai buni marcatori.

Din vară e la U-BT Cluj-Napoca, cu care a câștigat Supercupa României chiar la primul său meci oficial, în care a reușit 21 puncte, 3 recuperări și 2 pase decisive.

Naturalizarea lui Daron Russell oferă echipei naționale de baschet masculin un plus important în campania de calificare din preliminariile mondiale.

„Naturalizarea lui Daron Russell este un pas în consolidarea echipei naționale, astfel că acesta se alătură jucătorilor români și echipei conduse de Mihai Silvășan. Este un jucător cu experiență în competiții puternice din Europa și sunt convinsă că va aduce un plus de valoare în campania noastră de calificare la FIBA Basketball World Cup 2027. Accederea în grupele de calificare confirmă progresul echipei naționale și că putem ridica nivelul. Avem în față o grupă dificilă, cu adversari de top, dar suntem pregătiți să luptăm și să demonstrăm că România poate să fie competitivă la cel mai înalt nivel. Contextul internațional ne demonstrează că sportivii naturalizați ne pot ajuta să fim competitivi, pentru că toate statele merg în această direcție, nu doar România”, a declarat Carmen Tocală, preşedintele Federației Române de Baschet.

Naționala României s-a calificat în FIBA Basketball World Cup 2027 – Qualifiers după un parcurs solid în Pre-Calificările Europene, unde a obținut 3 victorii și 1 înfrângere şi și-au asigurat prezența în faza următoare a competiției de pe primul loc.

România face parte din Grupa B, alături de Grecia, Muntenegru și Portugalia.

Programul României în calificările FIBA World Cup 2027

27 noiembrie 2025: Grecia – România

30 noiembrie 2025: România – Muntenegru

27 februarie 2026: Portugalia – România

2 martie 2026: România – Portugalia

2 iulie 2026: România – Grecia

5 iulie 2026: Muntenegru – România

Mediafax
