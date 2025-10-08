Ianis Hagi a vorbit despre șansele naționalei de calificare la CM 2026, amicalul cu Moldova și meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026.

Naționala a acumulat doar șapte puncte în primele cinci meciuri din grupă. În Grupa H, Bosnia e pe primul loc, 12 puncte, urmează Austria, 12 puncte, România, 7 puncte, Cipru, 4 puncte, și San Marino, 0 puncte.

La CM 2026 se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare din zona Europa, iar echipele de pe locurile doi împreună cu cele mai bune patru câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite și vor juca două meciuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele patru naționale europene calificate.

Ianis Hagi a calculat ce șanse au „tricolorii” să se califice la CM 2026

Tricolorii joacă amicalul cu Moldova la 9 octombrie și cu Austria în preliminariile CM 2026 la 12 octombrie.

„Îmi doresc să vină lumea la stadion, dar sunt conștient că e în timpul săptămânii. Mai este și vremea nepotrivită. Dar atunci când suntem cu suporterii lângă noi, suntem mai puternici. Suporterii trebuie să fie siguri că vom aborda meciul cu responsabilitate, apoi vom vedea câte goluri vom marca. Meciul cu Moldova este unul important pentru noi, pentru tot ceea ce am lucrat săptămâna asta. Eu încă sunt convins că după Campionatul European acest grup nu și-a arătat potențialul maxim. Acum avem posibilitatea să ne arătăm potențialul. În ultimul an am avut jucători care au lipsit de la echipa națională, dar asta a fost situația”, a declarat Ianis Hagi.

„Privesc cu încredere și responsabilitate, mai sunt patru meciuri în acest an. Trebuie să le câștigăm și apoi vedem unde ne vom clasa la sfârșitul lui noiembrie. Apoi urmărim obiectivul și sper să îl îndeplinim. La națională vin mereu cu moralul bun, e un motiv de mândrie, de responsabilitate. Convocarea în sine trebuie să-ți aducă o încredere mare, indiferent de situație. Întotdeauna îți dorești performanțe, însă fotbalul este imprevizibil. Important pentru grup este să credem în această calificare, indiferent de situația în care ne aflăm. Atâta timp cât sunt șanse reale, prim performanța noastră în Liga Națiunilor avem acea șansă. Dar mai sunt șanse și în această grupă să terminăm pe locul doi și ne luptăm pentru asta până la capăt”, a mai spus Ianis Hagi.