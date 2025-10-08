Prima pagină » Sport » Ianis Hagi a calculat ce șanse au „tricolorii” să se califice la CM 2026

Ianis Hagi a calculat ce șanse au „tricolorii” să se califice la CM 2026

08 oct. 2025, 15:54, Sport
Ianis Hagi a calculat ce șanse au „tricolorii” să se califice la CM 2026

Ianis Hagi a vorbit despre șansele naționalei de calificare la CM 2026, amicalul cu Moldova și meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026.

Naționala a acumulat doar șapte puncte în primele cinci meciuri din grupă. În Grupa H, Bosnia e pe primul loc, 12 puncte, urmează Austria, 12 puncte, România, 7 puncte, Cipru, 4 puncte, și San Marino, 0 puncte.

La CM 2026 se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare din zona Europa, iar echipele de pe locurile doi împreună cu cele mai bune patru câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite și vor juca două meciuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele patru naționale europene calificate.

Ianis Hagi a calculat ce șanse au „tricolorii” să se califice la CM 2026

Tricolorii joacă amicalul cu Moldova la 9 octombrie și cu Austria în preliminariile CM 2026 la 12 octombrie.

„Îmi doresc să vină lumea la stadion, dar sunt conștient că e în timpul săptămânii. Mai este și vremea nepotrivită. Dar atunci când suntem cu suporterii lângă noi, suntem mai puternici. Suporterii trebuie să fie siguri că vom aborda meciul cu responsabilitate, apoi vom vedea câte goluri vom marca. Meciul cu Moldova este unul important pentru noi, pentru tot ceea ce am lucrat săptămâna asta. Eu încă sunt convins că după Campionatul European acest grup nu și-a arătat potențialul maxim. Acum avem posibilitatea să ne arătăm potențialul. În ultimul an am avut jucători care au lipsit de la echipa națională, dar asta a fost situația”, a declarat Ianis Hagi.

„Privesc cu încredere și responsabilitate, mai sunt patru meciuri în acest an. Trebuie să le câștigăm și apoi vedem unde ne vom clasa la sfârșitul lui noiembrie. Apoi urmărim obiectivul și sper să îl îndeplinim. La națională vin mereu cu moralul bun, e un motiv de mândrie, de responsabilitate. Convocarea în sine trebuie să-ți aducă o încredere mare, indiferent de situație. Întotdeauna îți dorești performanțe, însă fotbalul este imprevizibil. Important pentru grup este să credem în această calificare, indiferent de situația în care ne aflăm. Atâta timp cât sunt șanse reale, prim performanța noastră în Liga Națiunilor avem acea șansă. Dar mai sunt șanse și în această grupă să terminăm pe locul doi și ne luptăm pentru asta până la capăt”, a mai spus Ianis Hagi.

Mediafax
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
Digi24
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Cancan.ro
Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! 'Sparg poarta, intru peste voi! Sunt cu mai mulți băieți
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am panicat pentru o ploicică!”
Mediafax
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat
Digi24
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
Cancan.ro
Gestul intim dintre Dan Alexa și Alina Pușcău, de la Asia Express 2025. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între cei doi
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
Cât costă vaccinul antigripal. Doar unii români beneficiază de o compensație de 100%
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Tragedie în lumea muzicii românești. Direcția 5 e în doliu. S-a stins membrul formației: Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet!
Evz.ro
Prințul Harry, în mijlocul unui scandal financiar și politic în Ciad
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cum se înțeleg acum Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros? Problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul lor i-au apropiat după aproape 12 ani. Declarațiile îndrăgitei interprete: „Nu mă mai gândesc la ce a fost în trecut”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Sonda spațială Juno din jurul lui Jupiter ar putea fi deja „moartă”