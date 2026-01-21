România participă la Monte-Carlo Historique 2026 cu 5 echipaje și mașini istorice. Călin Popescu Tăriceanu: „Ultima zi va fi cea mai dificilă”

România participă la Monte-Carlo Historique 2026. În cadrul raliului care se desfășoară în perioada 1 – 5 februarie 2026, țara noastră va participa cu 5 echipaje și mașini istorice. Călin Popescu Tăriceanu, aflat la evenimentul de la Tiriac Collection unde a prezentat echipa „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 Years”, a explicat în ce constă raliul.

Călin Popescu Tăriceanu a adus în atenție că ultima zi a raliului va fi și cea mai dificilă. Raliul Monte-Carlo debutează la data de 1 februarie 2026, iar ultima zi va fi pe 5 februarie 2026. Tot atunci, trebuie să fie parcurși 450 de kilometri de trasee și probe de regularitate pe timpul zilei. Noaptea, vor fi 150 de kilometri.

„La Monte Carlo am dorit să înscriem echipa României, ca să marcăm acest eveniment. Suntem 5 echipaje. Aceasta este cerința organizatorilor pentru a înscrie o echipă națională în Raliul Monte-Carlo. Cursa începe pe 1 februarie, durează până pe 5. Ultima zi este cea mai dificilă zi de concurs, pentru că vor fi nu mai puțin de 450 de kilometri de trasee și probe de regularitate parcurse ziua și 150 de kilometri probe de noapte.

Trebuie de la început să vă spun. Raliul Monte-Carlo la care noi participăm nu este un raliu cu probe contracronometru. Este un raliu de regularitate, medii orare impuse de organizatori. Dar mediile orare sunt ridicate și atunci riscurile de a încasa penalizări sunt foarte mari. Clasamentul se va face în ordinea crescândă a punctelor de penalizare”, a menționat Călin Popescu Tăriceanu.

În total, la raliu participă 266 de echipaje. O sută de echipaje vor participa la categoria „viteză medie ridicată”. Celelalte 166 de echipaje vor participa la categoria „viteză medie moderată”. Tot la această categorie au fost înscrise și echipajele din România.

Care sunt cele 5 echipaje și ce automobile istorice participă la raliu

„Astăzi am prezentat la Tiriac Collection echipa „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 Years”.

România va participa cu cinci echipaje la această ediție aniversară marchează 90 de ani de la victoria istorică obținută în 1936 de pilotul român Petre Cristea la Raliul Monte-Carlo – singura victorie românească din istoria competiției.

La Monte-Carlo Historique 2026, România va fi reprezentată de următoarele echipaje și automobile istorice:

• Adrian Anton Georgescu / Ștefan Marinescu – Renault 5 Alpine (1981)

• Adrian Nicolau / Levente Kovács – Ford Escort Mk1 (1968)

• Viorel Ognean / Florin Mitea – Ford Escort Mk2 (1976)

• Alexis Bizzarilli / Ioan Plămădială – Fiat X1/9 (1979)

• Călin Popescu-Tăriceanu / Radu Dumitrescu – Lancia Fulvia 1.3 S (1974)

Îi mulțumesc pentru găzduirea de azi și pentru sprijin lui Ion Țiriac, un împătimit al automobilismului”, a mai notat Călin Popescu Tăriceanu pe Facebook, ieri.

Autorul recomandă:

Sursă foto & video: Facebook Calin Popescu Tariceanu; Promotor (YouTube)