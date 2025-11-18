România – San Marino diseară, ora 21.45, la Ploiești! Cineva cânta imnul pentru tricolori

Prima pagină » Sport » România – San Marino diseară, ora 21.45, la Ploiești! Cine va cânta imnul pentru tricolori

România – San Marino diseară, ora 21.45, la Ploiești! Cine va cânta imnul pentru tricolori

18 nov. 2025, 11:55, Sport
România - San Marino diseară, ora 21.45, la Ploiești! Cine va cânta imnul pentru tricolori

Naţionala României de fotbal joacă astăzi, de la ora 21.45, cu San Marino, în ultimul meci din preliminariile Cupei Mondiale.

La partida de la Ploieşti, transmis în direct de Antena 1, imnul României va fi intonat de tenorul Cezar Ouatu.

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat jucătorii care vor face parte din lot la meciul cu San Marino.

Lipsesc Valentin Mihăilă și Marius Marin, accidentați în partida cu Bosnia de sâmbătă seara.

Fără șanse de a ajunge direct la turneul final, ocupând doar poziția a treia în grupa H, echipa pregătită de Mircea Lucescu vrea să obțină o victorie categorică în fața selecționatei din San Marino.

Cum arată lotul României?

  • Portari: Ionuț Radu, Ștefan Târnovanu, Marian Aioani
  • Fundași: Andrei Rațiu, Bogdan Racovițan, Adrian Rus, Virgin Ghiță, Vladimir Screciu, Alexandru Chipciu, Lisav Eissat
  • Mijlocași: Ianis Hagi, Nicușor Bancu, Darius Olaru, Răzvan Marin, Claudiu Petrila, Vlad Dragomir, Deian Sorescu
  • Atacanți: Ștefan Baiaram, Daniel Bîrligea, Louis Munteanu, David Miculescu, Florin Tănase, Dennis Man

Pleacă sau nu Mircea Lucescu?

Lucescu a refuzat să spună clar dacă va continua sau nu după meciul cu San Marino, ultimul din grupa de calificare la CM 2026.

„Nu mă întrebați asta. Întrebați de jocul de mâine. Ãsta e cel mai important lucru acum. În rest, ce va fi, vom vedea. Stați puțin. Vreau să pun lucrurile la punct. De când am venit sunt întrebat când îmi dau demisia.

Ziariștii sunt interesați pentru că e o informație. Dar informația asta dispare, a doua zi nu mai există. Voi greșiți (n.r. – jurnaliștii sportivi). Am spus eu că nu sunt sigur că voi continua?

Am spus că nu vreau să discut despre asta și că vom vedea ce se va întâmpla. Nu știu, mă frecați ca să ajungeți la același lucru… ca să spun eu că nu o să mai fiu. Asta vreți voi”, a menționat selecționerul.

mircea lucescu

România va încheia pe locul treilea, în timp ce Austria și Bosnia-Herțegovina se vor bate într-un meci cu calificarea pe masă.

