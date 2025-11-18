UEFA a luat decizia imediat după meciul cu Bosnia. România, lovită și mai puternic

Echipa națională a României a pierdut la Zenica, 1-3 cu Bosnia, și nu mai are nicio șansă să prindă locul 2 în grupa preliminară, care i-ar fi asigurat un culoar mai ușor spre turneul final al Cupei Mondiale din 2026. Și, de parcă eșecul de sâmbătă seară n-ar fi fost suficient de dureros, UEFA a luat decizia care ne lovește și mai puternic.

Ca de fiecare dată după o etapă de preliminarii, forul de la Nyojn a analizat golurile înscrise și a stabilit o ierarhie.

Iar ne-a învins Bajraktarevic!

Dintre toate reușitele din preliminarii, UEFA a decis că la Zenica s-a înscris cel mai frumos gol al rundei cu numărul 9. Și, din nefericire pentru echipa României, nu este vorba de „scărița” lui Bîrligea, care a deblocat tabela de marcaj.

UEFA a stabilit că reușita lui Esmir Bajraktarevic, gol de 2-1 pentru Bosnia, a fost cea mai frumoasă a etapei în preliminariile europene pentru Cupa Mondială din 2026.

În minutul 80 al partidei de la Zenica, la scorul de 1-1, când România, deși în inferioritate numerică, mai spera la o minune venită pe contraatac sau măcar dintr-o fază fixă, Bajraktarevic ne-a risipit toate speranțele. Coechipierul lui Dennis Man de la PSV Eindhoven a primit o minge în lateral, pe atac pozițional, a trecut prin fentă de Chipciu și, de pe centru, de la aproximativ 17 metri, a trimis mingea cu efect în vinclul porții apărate de Ionuț Radu.

Reușita bosniacului a fost desemnată de UEFA cea mai frumoasă a etapei, scrie PROSPORT.RO.

Lucescu, dezlănțuit după deplasarea din Bosnia

La finalul partidei, Mircea Lucescu a fost foc și pară pe organizatorii meciului, condamnând puternic alegerea orașului Zenica drept gazdă pentru un astfel de joc.

„O rușine! Acum vedem în ce hal de stadion jucăm. Fotografii stăteau acolo pe jos, jucătorii nu aveau loc să se încălzească. Dacă noi suntem cum au strigat ei, ei cum sunt? Să joci în condițiile astea… Inumane, antisportive!

A venit din spate, s-a văzut cum ridică piciorul (n.r. – faza ce a dus la eliminarea lui Drăguș). A simulat, iar arbitrul nu s-a mai gândit, cum a făcut la Marius Marin, a scos cartonașul roșu. El era cu fața spre minge. A ridicat piciorul, dar nu era în luptă cu adversarul, adversarul a venit din spate. Nu a fost o lovitură. A simulat și arbitrul a dat «roșu»”, a răbufnit Mircea Lucescu imediat după meci.

În urma eșecului de la Zenica, România a ratat ocazia de a termina Grupa H pe locul 2. Totuși, „tricolorii” merg la barajul pentru Cupa Mondială, grație victoriei din grupa de Liga Națiunilor.

Acest traseu va fi, însă, infernal, cu semifinală în deplasare împotriva unui adversar de calibru, posibil Italia, Polonia sau Ucraina.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Când află tricolorii cu cine joacă la barajul de calificare la CM 2026

Mircea Lucescu, reacție dură la adresa lui Denis Drăguș: „Trebuie să-şi pună la punct mintea”

Dorinel Munteanu, devastator cu tricolorii după 1-3 cu Bosnia: „Trebuia să le arătăm pe teren că țiganii sunt mai buni”