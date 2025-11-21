România – Uruguay la rugby se joacă sâmbătă! Cum arată lotul „stejarilor”

Naţionala de rugby a României dă piept Uruguay, sâmbătă după-amiază, în ultimul meci din „Kaufland Games Trilogy”.
Partida va avea loc de la ora 17:00, pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf și este transmisă în direct pe TVR Sport.
România, locul 21 în lume, și Uruguay, ocupanta locului 15 mondial, s-au întâlnit de 15 ori până acum, România impunându-se în nouă dintre acestea, una terminându-se la egalitate, iar cinci, dintre care ultimele patru partide, fiind câștigate de Los Teros.
Ultima întâlnire a avut loc chiar în urma cu patru luni, la Montevideo, în cadrul turneului de vară al echipei României, când gazdele s-au impus în mod categoric (70-8).
În primul XV au fost făcute cinci schimbări față de meciul cu SUA, trei la nivelul pachetului de înaintare şi două pe linia de treisferturi.
Nicolae Stanciu la RAPID? Mâna dreaptă a lui Dan Șucu, dezvăluiri de la întâlnirea cu directorul sportiv al clubului Genoa: „Se ajută”
Pentru mine echipa Uruguayului nu este o surpriză. Lotul lor este împreună de 40 de săptămâni, noi avem mai puțin de 15 săptămâni. Este o diferență în pregătire, e normal. Apoi noi nu avem suficienți jucători din diferite motive, iar ăsta este un fapt. În urmă cu ceva timp 90% dintre jucătorii naționalei jucau în Franța, din păcate acum nu mai este cazul. De aceea avem nevoie de mai mult timp de pregătire cu jucătorii. În aceste condiții, este din ce în ce mai greu să jucăm cu echipe precum Uruguay sau Chile, care au acest avantaj de a se pregăti mult timp împreună. Dar jucând acasă, eu sper că vom reuși un meci bun
David Gerrard, selecționerul României