România – Uruguay la rugby se joacă sâmbătă! Cum arată lotul „stejarilor”

21 nov. 2025, 13:51, Sport
Naţionala de rugby a României dă piept Uruguay, sâmbătă după-amiază, în ultimul meci din „Kaufland Games Trilogy”.

Partida va avea loc de la ora 17:00, pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf și este transmisă în direct pe TVR Sport.

România, locul 21 în lume, și Uruguay, ocupanta locului 15 mondial, s-au întâlnit de 15 ori până acum, România impunându-se în nouă dintre acestea, una terminându-se la egalitate, iar cinci, dintre care ultimele patru partide, fiind câștigate de Los Teros.

Ultima întâlnire a avut loc chiar în urma cu patru luni, la Montevideo, în cadrul turneului de vară al echipei României, când gazdele s-au impus în mod categoric (70-8).

În primul XV au fost făcute cinci schimbări față de meciul cu SUA, trei la nivelul pachetului de înaintare şi două pe linia de treisferturi.

Care e lotul nostru?

  • 1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Tudor Butnariu (SCM USV Timişoara), 3. Gheorghe Gajion (Mont De Marsan), 4. Marius Antonescu (Narbonne), 5. Andrei Mahu C (Massy), 6. Cristi Boboc (CSA Steaua), 7. Nicolaas Immelman (CSM Sţiinţa Baia Mare), 8. Cristi Chirica (CS Dinamo), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Hinckely Vaovasa (CS Dinamo), 11. Tevita Manumua (SCM USV Timişoara), 12. Jason Tomane (CSM Ştiinţa Baia Mare), 13. Nicolas Onuţu (CS Annonay), 14. Iliesa Tiqe (SCM USV Timişoara), 15. Ovidiu Neagu (SCM USV Timişoara)
  • Rezerve:
  • 16. Robert Irimescu (West Harbour Australia), 17. Vasile Balan (CSA Steaua), 18. Thomas Creţu (Dax), 19. Vlad Neculau (SCM USV Timişoara), 20. Kemal Altinok (SCM USV Timişoara), 21. Gabriel Rupanu (SCM USV Timişoara), 22. Paul Popoaia (CSM Ştiinţa Baia Mare), 23. Fonovai Tangimana (CS Dinamo)
  • Staff tehnic:
  • David Gérard- antrenor principal, Raphael Saint-Andre – antrenor secund- atac şi treisferturi, Benjamin Lapeyre – antrenor secund – apărare şi skills, Juan Pablo Orlandi – antrenor secund – înaintare, Michael Dallery – preparator fizic, Paul Cere – preparator fizic asistent şi data scientist, Daniel Carpo – preparator fizic şi data scientist, Petra Melinte – medic, Marius Todosi – kinetoterapeut, Andrei Diaconeasa – kinetoterapeut, Gilles Soirat – video analist, Fabian Bunu – video analist

Pentru mine echipa Uruguayului nu este o surpriză. Lotul lor este împreună de 40 de săptămâni, noi avem mai puțin de 15 săptămâni. Este o diferență în pregătire, e normal. Apoi noi nu avem suficienți jucători din diferite motive, iar ăsta este un fapt. În urmă cu ceva timp 90% dintre jucătorii naționalei jucau în Franța, din păcate acum nu mai este cazul. De aceea avem nevoie de mai mult timp de pregătire cu jucătorii. În aceste condiții, este din ce în ce mai greu să jucăm cu echipe precum Uruguay sau Chile, care au acest avantaj de a se pregăti mult timp împreună. Dar jucând acasă, eu sper că vom reuși un meci bun
David Gerrard, selecționerul României

