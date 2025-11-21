Nicolae Stanciu la RAPID? Mâna dreaptă a lui Dan Șucu, dezvăluiri de la întâlnirea cu directorul sportiv al clubului Genoa: „Se ajută”

Rapid și Genoa, cele două cluburi aflate sub patronajul miliardarului Dan Șucu, continuă să colaboreze îndeaproape. În acest sens, strategia de mercato pentru pauza de iarnă a fost discutată la nivel de directori sportivi chiar la începutul acestei săptămâni, conform unor dezvăluiri făcute de Răzvan Raț.

Fostul internațional român și căpitan al echipei naționale este omul de încredere al lui Dan Șucu în conducerea clubului Genoa.

Raț: „Genoa și Rapid conlucrează”

În exclusivitate pentru PROSPORT, Raț a vorbit despre întrevederea pe care au avut-o cei doi directori sportivi. După cum se știe, din vara acestui an, Rapid este condus de Mauro Pederzoli, nume cu greutate în fotbalul italian. Cei doi oficiali, de la Rapid și Genoa, s-au întâlnit pentru a pune pe tapet punctele-cheie ale campaniei de transferuri ce urmează.

Potrivit lui Raț, conlucrarea dintre Rapid și Genoa este una firească, în contextul în care grupările au același patron. Totuși, prioritățile și obiectivele sunt altele, dar la fel de clare: Genoa, echipă aflată într-o situație dificilă în clasament, trebuie să obțină o poziție mult mai bună decât în sezonul predent. Pentru asta, însă, este nevoie de transferuri, lotul suferind din punct de vedere al valorii.

În ceea ce privește Rapidul, obiectivul trasat de conducerea giuleșteană este unul singur: calificarea într-o cupă europeană, fie prin clasarea în primele 3 la finalul campionatului, fie prin câștigarea Cupei României.

„Genoa și Rapid conlucrează, sunt două cluburi surori. Chiar ieri a avut loc o întâlnire între cei doi directori sportivi. Nu știu exact ce s-a discutat, am preferat să nu particip, dar acest lucru se întâmplă. Cele două cluburi se ajută, este în interesul tuturor. Nu știu de transferuri.

Genoa este într-o situație în care suntem concentrați pe perioada de mercato. Va fi nevoie de oameni. Dacă vrem să aducem întăriri, Genoa e prioritară. E un lucru secundar pentru Genoa să trimită jucători la Rapid. E prioritate, dar la momentul actual, pentru mine, la Genoa, e foarte importantă strategia din perioada de mercato din ianuarie. Din fericire, Rapid merge foarte bine. Mauro decide dacă are nevoie de întăriri”, a declarat Răzvan Raț pentru PROSPORT, în emisiunea „Exclusiv Rapid”.

Vine Stanciu la Rapid?

În acest context al colaborării dintre cele două cluburi, cel mai fierbinte subiect pentru fanii rapidiști rămâne posibilitatea ca Nicolae Stanciu, „decarul” și căpitanul echipei naționale, să ajungă în Giulești. Fotbalistul transferat în vară la Genoa a fost folosit puțin de fostul antrenor, Patrick Vieira, iar apoi accidentare l-a scos din circuit aproape două luni.

De aici au apărut numeroase speculații privind o eventuală mutare a sa la Rapid, clubul din Grant fiind văzut ca locul ideal în care Stanciu să își relanseze cariera și să revină în circuitul echipei naționale.

Răzvan Raț a lămurit situația internaționalului român de la Genoa:

„Nu cred că Stanciu va ajunge la Rapid. Echipele sunt surori, dar fiecare echipă este independentă și sustenabilă, să-și susțină partea financiară. La momentul acesta, Rapid nu și-l permite, financiar, pe Stanciu.

Să presupunem un scenariu. Dacă Stanciu vine la Rapid, Rapid îi plătește salariul sau o parte, dar e puțin probabil. Și mai e un aspect – trebuie să vrea și jucătorul. Nu ne-am gândit niciodată ca Stanciu să ajungă la Rapid. Eu, personal, nu cred, dar orice e posibil. Nu s-a discutat niciodată, intern, cu jucătorul sau altfel.

E greu de crezut și că Siegrist va reveni la Rapid. A fost o discuție în sensul ăsta, dar el se simte bine la Genoa. Faptul că nu joacă, dar își dorește să rămână, în detrimentul unei veniri la Rapid ca posibil titular, spune multe”.

Nicolae Stanciu a jucat ultimul meci pentru Genoa pe 29 septembrie, în partida pierdută cu Lazio, scor 0-3. De atunci, o leziune fibrilară la nivelul coapsei drepte l-a ținut pe bară, iar revenirea sa la antrenamente s-a făcut treptat.

Și Mircea Lucescu dat de înțeles că Stanciu trebuie să joace dacă vrea să prindă echipa națională: „Nu puteam convoca un jucător nepregătit fizic”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mai mulți norvegieni au venit în România ca să vadă cum joacă la RAPID compatriotul lor Tobias Christensen. Ce au spus despre atmosfera din Giulești

Daniel Pancu DEBUTEAZĂ în Gruia împotriva Rapidului, echipa sa de suflet. „Asta e soarta”