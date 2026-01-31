Prima pagină » Sport » S-a stabilit învingătoarea de la Australian Open! Arina Sabalenka a fost detronată la Melbourne

31 ian. 2026, 14:55, Sport
Elena Rîbakina, numărul 5 mondial, a cucerit în premieră trofeul la Australian Open, după ce a învins-o în trei seturi, 6-4, 4-6, 6-4, pe belarusa Arina Sabalenka, liderul clasamentului WTA, în finala disputată sâmbătă la Melbourne Park.

Rîbakina, în vârstă de 26 de ani, a obținut victoria după două ore și 18 minute de joc, trecându-și în palmares al doilea titlu de Mare Șlem, după cel obținut în 2022 la Wimbledon, și al 12-lea de la debutul său în circuitul profesionist, în 2014.

Sportiva din Kazahstan şi-a luat revanşa în faţa rivalei din Belarus, după ce a pierdut în finala de la Australian Open în 2023.

La ediția trecută de la Australian Open, Arina Sabalenka a fost învinsă în finală de americanca Madison Keys, care s-a oprit anul acesta în optimile de finală.

„Mi-e greu să găsesc cuvintele potrivite, dar vreau să o felicit pe Arina. A obţinut rezultate uimitoare în ultimii doi ani şi sper să jucăm împreună în multe alte finale.

Vreau să vă mulţumesc publicului pentru atmosfera incredibilă. Sprijinul vostru ne-a ajutat să mergem mai departe. Mulţumesc tuturor celor care au făcut posibil acest turneu. Este cu adevărat „Happy Slam”, îmi face întotdeauna plăcere să vin aici şi să joc în faţa voastră”, a declarat Rîbakina.

„Sunt cu adevărat fără cuvinte în acest moment. În primul rând, vreau să o felicit pe Elena [Rîbakina] pentru parcursul incredibil, felicitări ţie şi echipei tale pentru această realizare extraordinară. Mulţumesc tuturor celor care au făcut posibil acest turneu.

Îmi place să joc aici şi îmi place să joc în faţa voastră, vă mulţumesc pentru sprijinul incredibil.

Întotdeauna aştept cu nerăbdare să vin şi să joc în faţa voastră, să sperăm că anul viitor va fi un an mai bun pentru mine. Vă iubesc. Desigur, mulţumesc echipei mele pentru că a fost mereu alături de mine şi pentru că m-a suportat în finalele pierdute, dar am şi câştigat câteva, aşa că să sperăm la ce e mai bun. Să sperăm că trofeul de anul viitor va fi cu siguranţă al nostru, nu-i aşa?”, s-a întrebat Arina Sabalenka.

Duminică, în finala masculină, Djokovici îl va întâlni pe rivalul său Carlos Alcaraz, care a trecut mai devreme de cea mai lungă semifinală din istoria Australian Open, un maraton de cinci ore şi 27 de minute împotriva lui Alexander Zverev, pentru a ajunge la prima sa finală la Melbourne.

Foto: Facebook / Australian Open

