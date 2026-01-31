Șapte școli și nouă instituții publice din Ungaria au primit amenințări cu bombă în limba ucraineană generate cu inteligență artificială

Autoritățile din Ungaria au raportat un nou val de amenințări cu bombă transmise prin e-mail, de data aceasta redactate în limba ucraineană. Amenințările au fost trimise către șapte școli și nouă instituții publice din regiunile estice ale Ungariei, anunță presa maghiară.

Mesajele transmise prin e-mail au fost transmise în limba ucraineană, iar poliția maghiară a demarat imediat o anchetă pentru a stabili proveniența acestora. Până la acest moment, forțele de securitate nu au găsit niciun dispozitiv explozibil în locațiile vizate în mesaje. Incidente similare au fost raportate simultan și de autoritățile de la Kiev, ceea ce sugerează o posibilă campanie coordonată de dezinformare sau hărțuire hibridă.

Acest eveniment vine la doar câteva zile după o altă anchetă în care un adolescent român de 17 ani și trei tineri maghiari au fost suspectați de implicare într-o serie anterioară de amenințări teroriste în Ungaria.

Tânăr de 17 ani din România, implicat într-un caz similar

Tânărul român de 17 ani, din județul Bihor, făcea parte dintr-un grup de patru tineri care comunicau pe Discord și au ales să efectueze apeluri false la numere de urgență pentru a mobiliza trupele speciale la adresele unor persoane cu care aveau conflicte online.

Tinerii reclamau, în mod fals, intenția de a arunca în aer instituții de învățământ, lăcașuri de cult și clădiri de locuințe, dar și comiterea unor crime sau atacuri asupra forțelor de ordine, arată publicația eBihoreanul.

