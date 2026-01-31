Prima pagină » Știri externe » Șapte școli și nouă instituții publice din Ungaria au primit amenințări cu bombă în limba ucraineană generate cu inteligență artificială

Șapte școli și nouă instituții publice din Ungaria au primit amenințări cu bombă în limba ucraineană generate cu inteligență artificială

31 ian. 2026, 15:15, Știri externe
Șapte școli și nouă instituții publice din Ungaria au primit amenințări cu bombă în limba ucraineană generate cu inteligență artificială

Autoritățile din Ungaria au raportat un nou val de amenințări cu bombă transmise prin e-mail, de data aceasta redactate în limba ucraineană. Amenințările au fost trimise către șapte școli și nouă instituții publice din regiunile estice ale Ungariei, anunță presa maghiară.

Mesajele transmise prin e-mail au fost transmise în limba ucraineană, iar poliția maghiară a demarat imediat o anchetă pentru a stabili proveniența acestora. Până la acest moment, forțele de securitate nu au găsit niciun dispozitiv explozibil în locațiile vizate în mesaje. Incidente similare au fost raportate simultan și de autoritățile de la Kiev, ceea ce sugerează o posibilă campanie coordonată de dezinformare sau hărțuire hibridă.

Acest eveniment vine la doar câteva zile după o altă anchetă în care un adolescent român de 17 ani și trei tineri maghiari au fost suspectați de implicare într-o serie anterioară de amenințări teroriste în Ungaria.

Tânăr de 17 ani din România, implicat într-un caz similar

Tânărul român de 17 ani, din județul Bihor, făcea parte dintr-un grup de patru tineri care comunicau pe Discord și au ales să efectueze apeluri false la numere de urgență pentru a mobiliza trupele speciale la adresele unor persoane cu care aveau conflicte online.

Tinerii reclamau, în mod fals, intenția de a arunca în aer instituții de învățământ, lăcașuri de cult și clădiri de locuințe, dar și comiterea unor crime sau atacuri asupra forțelor de ordine, arată publicația eBihoreanul.

Recomandările autorului:

SUA își blindează aliații din Orientul Mijlociu și aprobă vânzarea de arme către Israel și Arabia Saudită în valoare de aproape 16 miliarde de dolari

România și UE au acuzat India că ajută Rusia să-și vândă petrolul în Europa. Acum aplaudă acordul comercial istoric, semnat de Ursula von der Leyen

Orientul Mijlociu, pe un butoi de pulbere. Iranul anunță manevre navale cu muniție de război lângă „armada” lui Trump

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Ultimul val de documente Epstein aduce dezvăluiri uluitoare. Musk, invitat și el pe insulă, în timp ce Bill Gates era șantajat cu „fetele din Rusia”
16:06
Ultimul val de documente Epstein aduce dezvăluiri uluitoare. Musk, invitat și el pe insulă, în timp ce Bill Gates era șantajat cu „fetele din Rusia”
VIDEO Imagini de la metroul din Kiev, după blackoutul care a afectat toată țara
14:52
Imagini de la metroul din Kiev, după blackoutul care a afectat toată țara
ANALIZĂ Liniștea dinaintea furtunii. Zilele regimului iranian sunt numărate? SUA trebuie să ia în calcul toate scenariile. ISW: Prăbușire, fragmentare sau continuarea colaborării dintre Iran, Rusia și China
14:28
Liniștea dinaintea furtunii. Zilele regimului iranian sunt numărate? SUA trebuie să ia în calcul toate scenariile. ISW: Prăbușire, fragmentare sau continuarea colaborării dintre Iran, Rusia și China
ECONOMIE Cine este noul șef al Băncii Centrale Americane. Va ține „în mână” banii lumii
14:15
Cine este noul șef al Băncii Centrale Americane. Va ține „în mână” banii lumii
FLASH NEWS Alertă în Ucraina. Curentul a căzut în toată țara în război. Probleme și peste Prut
13:28
Alertă în Ucraina. Curentul a căzut în toată țara în război. Probleme și peste Prut
MILITAR SUA își blindează aliații din Orientul Mijlociu și aprobă vânzarea de arme către Israel și Arabia Saudită în valoare de aproape 16 miliarde de dolari
12:50
SUA își blindează aliații din Orientul Mijlociu și aprobă vânzarea de arme către Israel și Arabia Saudită în valoare de aproape 16 miliarde de dolari
Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Digi24
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala lor (NYT)
Cancan.ro
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul TOTAL deplasat făcut de jurat: 'Oare or exista și..'
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Adevarul
Cum poate Ciprian Ciucu să spargă blocada PSD? Primul avertisment primit în Consiliul General
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Click
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Digi24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Cancan.ro
Andra Măruță, însărcinată a treia oară? Legătura cu plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un inginer aerospațial a cumpărat o mașină nouă și a încuiat-o în garaj timp de 40 de ani. O poveste rară din lumea auto
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit cum s-a încheiat o eră enigmatică din istoria Pământului

Cele mai noi

Trimite acest link pe