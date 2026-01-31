Imagini de la metroul din Kiev, după blackoutul care a afectat toată țara

Așa arată metroul din Kiev în prezent, după avaria majoră din sistemul energetic. Operatorul metroului din Kiev a anunțat sâmbătă că metroul a fost închis temporar din cauza penuriei de electricitate.

Imaginile postate de presa din Ucraina arată un metrou practic paralizat: aparatele de vânzare a biletelor nu fucționează, stațiile sunt iluminate cu lumini de avarie și escalatoarele sunt optite.

Ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal, a declarat că în această dimineață a avut loc o „defecțiune tehnologică”, soldată cu deconectarea simultană a liniei electrice de 400 kV dintre sistemele energetice ale României și Republicii Moldova și a liniei de 750 kV dintre vestul și centrul Ucrainei.

Acest lucru a dus la pene de curent în cascadă în rețeaua electrică ucraineană și a activat sistemele automate de protecție din stațiile electrice.

Drept urmare, o parte a infrastructurii critice a fost trecută pe surse de alimentare de rezervă sau suspendată temporar.

