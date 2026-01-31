Prima pagină » Actualitate » Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării

Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării

31 ian. 2026, 15:30, Actualitate
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării
Foto storia

Constanța nu este un oraș cu o calitate a vieții deosebită. Dar cererea de locuințe este în creștere datorită dezvoltării economice din ultimele decenii. În funcție de zonă sau poziționare, de exemplu cu vedere la mare, în proximitatea plajei, sau nu, prețurile apartamentelor pot oscila între rezonabil și prohibitiv.

Pentru a identifica cea mai accesibilă ofertă disponibilă în 2026, au fost analizate anunțurile de pe platforma OLX, ordonate crescător după preț. În urma filtrării, cea mai ieftină garsonieră listată în Constanța se află în cartierul Inel II și reprezintă o opțiune destinată cumpărătorilor care urmăresc strict costul total, fără a pune accent pe suprafață sau pe confortul extins, conform Cancan.

Garsoniera are o suprafață utilă de 11 metri pătrați, ceea ce o plasează în categoria locuințelor foarte compacte. Spațiul este organizat într-o singură cameră, mobilată și utilizată în prezent, conform imaginilor din anunț.

Dimensiunea redusă limitează posibilitățile de amenajare, însă poate fi suficientă pentru o persoană singură sau pentru cineva care caută o soluție temporară de locuit. În interior se regăsesc elementele esențiale pentru funcționarea zilnică, inclusiv electrocasnice de bază, precum frigider și mașină de spălat, ceea ce reduce necesitatea unor investiții suplimentare imediat după achiziție.

Dotări și facilități

Locuința este situată la etajul 1 al unui imobil cu patru niveluri. Clădirea nu dispune de lift, însă poziționarea la un etaj inferior face ca accesul să nu fie o problemă majoră. Anunțul nu oferă informații despre sistemul de încălzire, starea exactă a imobilului sau anul construcției. De asemenea, nu sunt menționate costurile de întreținere sau eventualele lucrări necesare, aspecte care ar trebui verificate la fața locului înainte de luarea unei decizii.

Printre facilitățile listate se numără mobilierul, aerul condiționat, ușile și ferestrele blindate, interfonul și accesul la internet. Aceste dotări pot reprezenta un avantaj pentru cumpărătorii care doresc o locuință pregătită pentru utilizare imediată. Forma de proprietate este drept de proprietate, iar vânzarea este gestionată printr-o agenție imobiliară, ceea ce poate implica taxe suplimentare de intermediere.

Prețul cerut pentru această garsonieră este de 23.000 de euro, ceea ce o transformă în cea mai ieftină opțiune disponibilă în Constanța la momentul analizei Cancan. Raportat la suprafață, costul ajunge la aproximativ 2.091 de euro pe metru pătrat, un nivel ridicat pentru un spațiu atât de mic, însă suma totală rămâne atractivă pentru segmentul low-budget.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Digi24
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala lor (NYT)
Cancan.ro
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul TOTAL deplasat făcut de jurat: 'Oare or exista și..'
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Adevarul
Cum poate Ciprian Ciucu să spargă blocada PSD? Primul avertisment primit în Consiliul General
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Click
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Digi24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Cancan.ro
Andra Măruță, însărcinată a treia oară? Legătura cu plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un inginer aerospațial a cumpărat o mașină nouă și a încuiat-o în garaj timp de 40 de ani. O poveste rară din lumea auto
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit cum s-a încheiat o eră enigmatică din istoria Pământului
SĂNĂTATE Cât costă să scoți o măsea cariată în 2026. Câți bani cer medicii stomatologi în România
16:17
Cât costă să scoți o măsea cariată în 2026. Câți bani cer medicii stomatologi în România
EXCLUSIV Crin Antonescu ironizează apariția ministrului român de externe la CNN: „Nu vă imaginați că CNN e interesat de ce mai crede Țoiu”
16:14
Crin Antonescu ironizează apariția ministrului român de externe la CNN: „Nu vă imaginați că CNN e interesat de ce mai crede Țoiu”
CONTROVERSĂ Ultimul val de documente Epstein aduce dezvăluiri uluitoare. Musk, invitat și el pe insulă, în timp ce Bill Gates era șantajat cu „fetele din Rusia”
16:06
Ultimul val de documente Epstein aduce dezvăluiri uluitoare. Musk, invitat și el pe insulă, în timp ce Bill Gates era șantajat cu „fetele din Rusia”
FLASH NEWS Șapte școli și nouă instituții publice din Ungaria au primit amenințări cu bombă în limba ucraineană generate cu inteligență artificială
15:15
Șapte școli și nouă instituții publice din Ungaria au primit amenințări cu bombă în limba ucraineană generate cu inteligență artificială
SPORT S-a stabilit învingătoarea de la Australian Open! Arina Sabalenka a fost detronată la Melbourne
14:55
S-a stabilit învingătoarea de la Australian Open! Arina Sabalenka a fost detronată la Melbourne
VIDEO Imagini de la metroul din Kiev, după blackoutul care a afectat toată țara
14:52
Imagini de la metroul din Kiev, după blackoutul care a afectat toată țara

Cele mai noi

Trimite acest link pe