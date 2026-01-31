Prima pagină » Actualitate » Meciuri tari la turneul de tenis Transylvania Open 2026. Programul primei zile

31 ian. 2026, 12:16, Actualitate
Turneul de tenis Transylvania Open 2026 face parte din categoria WTA 250 și va începe sâmbătă, 31 ianuarie, la Cluj-Napoca. Primele meciuri programate pe BT Arena anunță dueluri tari.

Britanica de origine română Emma Răducanu este principala favorită a turneului. În prima rundă, ea o va înfrunta pe belgianca Greet Minnen.

Toți ochii pe Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea

Jaqueline Cristian este a 2-a favorită a competiției dotate cu premii totale de 283.347 de dolari, iar în primul tur o va înfrunta pe Camila Osorio (Columbia). Sorana Cîrstea, la ultimul său sezon în circuit, este a 3-a pe lista capilor de serie și va juca în prima rundă contra uzbecei Kamila Rahimova.

Elena-Gabriela Ruse va primi replica jucătoarei spaniole Rebeka Masarova, Ana Bogdan va debuta contra unei jucătoare venite din calificări, Miriam Bulgaru va avea un meci greu, cu sârboaica Olga Danilovic (cap de serie nr. 7), iar Elena Ruxandra Bertea, la prima sa prezență pe un tabloul principal WTA, o va întâlni pe slovena Kaja Juvan.

Austriaca de origine rusă Anastasia Potapova, campioana en titre, va juca în primul tur contra italiencei Lucia Bronzetti.

Tabloul principal de simplu propune următoarele meciuri:

  • Emma Răducanu (Marea Britanie/N.1) – Greet Minnen (Belgia)
  • Elena Ruxandra Bertea (România) – Kaja Juvan (Slovenia)
  • Jucătoare venită din calificări – Ana Bogdan (România)
  • Miriam Bulgaru (România) – Olga Danilovic (Serbia/N.7)
  • Xinyi Wang (China/N.4) – Jucătoare venită din calificări
  • Elena-Gabriela Ruse (România) – Rebeka Masarova (Spania)
  • Mayar Sherif (Egipt) – Oleksandra Olinikova (Ucraina)
  • Ella Seidel (Germania) – Anna Bondar (Ungaria/N.8)
  • Anastasia Potapova (Austria/N.5) – Lucia Bronzetti (Italia)
  • Karolina Pliskova (Cehia) – Anastasia Zaharova (Rusia)
  • Veronika Erjavec (Slovenia) – Jucătoare venită din calificări
  • Kamila Rahimova (Uzbekistan) – Sorana Cîrstea (România/N.3)
  • Antonia Ruzic (Croația/N.6) – Yue Yuan (China)
  • Sara Sorribes Tormo (Spania) – Viktoria Tomova (Bulgaria)
  • Tian Rakotomanga Rajaonah (Franța) – Jucătoare venită din calificări
  • Camila Osorio (Columbia) – Jaqueline Cristian (România/N.2)

În prima zi a turneului se vor disputa partidele:

  • Lucrezia Stefanini – Briana Szabo
  • Katarina Quevedo – Anna Charaeva
  • Mara Gae – Maja Chwalinska
  • Leyre Romero Gormaz – Raluca Șerban
  • Ekaterine Gorgodze – Tamara Zidansek
  • Irene Burillo – Iryna Shymanovich
  • Aliona Bolsova – Varvara Lepchenko
  • Dayana Snigur – Anhelina Kalinina.

Transylvania Open 2026 se anunță a fi un turneu de referință, iar anul acesta pune la bătaie premii totale de 283.347 de dolari.

Transylvania Open 2026 are pe tabloul principal nume sonore! Sorana Cîrstea, Emma Răducanu sau Donna Vekic joacă la Cluj

Simona Halep și-a anunțat RETRAGEREA din tenis, după ce a pierdut în primul tur la Transylvania Open: „Iau această decizie cu sufletul împăcat”

