Cum poți să eviți phishing-ul pe Instagram. Ghidul complet

Phishing-ul are loc atunci când cineva încearcă să obțină acces la contul tău de Instagram trimițându-ți un mesaj sau un link suspect care îți solicită informații personale. Aceste mesaje pot, de asemenea, susține că va fi interzis sau șters contul tău dacă nu respecți instrucțiunile lor. Dacă intră în contul tău, îl pot folosi pentru a trimite spam.

De exemplu, George primește un e-mail care i se spune că trebuie să se conecteze la contul său de Instagram și să citească un mesaj important despre contul său. E-mailul trimite către un site web cu aspect ciudat, care îi cere să introducă numele de utilizator și parola.

Instagram a menționat modalități prin care poți evita o tentativă de înșelătorie pe platforma de socializare. Iată ce puteți face.

Cum să eviți să fii victima unui atac de tip phishing

Nu aveți încredere în mesajele care cer bani, oferirea de cadouri sau amenințarea cu ștergerea sau interzicerea contului dvs. de Instagram. Puteți confirma că adresa de e-mail este afiliată cu Meta și verificați adresa de e-mail, care poate include una din următoarele:

Nu dați clic pe linkuri suspecte

Dacă primiți un e-mail sau un mesaj suspect care pretinde că provine de la Instagram, nu dați clic pe niciun link sau atașament.

Nu răspundeți la mesajele care vă cer parola sau informații despre cardul de asigurări sociale sau bancar.

Recomandarea autorului: „Aveți un colet. Alegeți un locker”. Un nou val de fraude face victime printre utilizatorii de pe WhatsApp: Cum funcţionează escrocheria