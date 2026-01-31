Prima pagină » Social » Cât costă să scoți o măsea cariată în 2026. Câți bani cer medicii stomatologi în România

31 ian. 2026, 16:17, Social
Vizita la dentist poate fi interpretată de multe persoane drept o corvoadă, și nu din cauza procedurilor, ci din cauza prețurilor. Unii oameni merg mai des pentru a preveni posibilele probleme, însă alții merg doar atunci când simt dureri insuportabile. Totuși, cât a ajuns să coste o extracție de măsea cariată în 2026.

Vizitele la dentist pentru unii pot reprezenta motiv de îngrijorare, mai ales din cauza prețurilor prea mai, așadar mulți amână programările regulate și ajung pe scaunul stomatologului când poate fi prea târziu.

Ce preț are extracția unei măsele cariate în 2026

O simplă extracție dentară poate costa între câteva sute și peste o mie de lei, în funcție de complexitate și de clinica aleasă. Pentru mulți, aceste sume sunt greu de suportat, mai ales în lipsa unor decontări reale prin sistemul public. Specialiștii avertizează că amânarea tratamentelor duce, pe termen lung, la probleme mai grave și cheltuieli și mai mari.

O listă de prețuri orientativă pornește de la 100 de lei și poate ajunge până la 1.200 de lei în funcție de gravitate, dar și de tipul de măsea.

– măsea normala (pluriradiculară): 300 – 550 lei

– rest radicular (doar rădăcină rămasă): 250 – 400 lei

– măsea de minte (erupta complet): 350 – 700 lei

– măsea de minte semi-inclusa: 500 – 950 lei

– măsea de minte inclusa (necesita chirurgie): 750 – 1.200 lei

– dinte parodontotic (mobil): 100 – 300 lei.

Potrivit listei, cel mai ieftină extracție este cea a unui dinte care se și mișcă, iar cea mai scumpă, care poate atinge 1.200 de lei este a unei măsele de minte inclusă care necesită intervenția unui chirurg.

Prețurile pentru extracții diferă în funcție de oraș

În marile orașe, cum ar fi: București, Cluj-Napoca sau Timișoara, serviciile stomatologice sunt cu mult mai scumpe decât în restul țării. Specialiștii din domeniu spun că prețurile pot fi cu 20–30% mai mari față de orașele mici, diferență explicată prin chiriile ridicate, costurile de operare și cererea mai mare.

