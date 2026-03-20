S-au anunțat loturile pentru meciul Turcia – România! Trei jucători vin de la FCSB

S-au anunțat loturile pentru meciul Turcia - România! Trei jucători vin de la FCSB
Naţionala României va disputa joi seara semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beşiktaş Park, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală).

În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marţi, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.

S-a anunțat loturile pentru meciul Turcia – România! Trei jucători vin de la FCSB

Selecționerul Mircea Lucescu a anunţat vineri, 20 martie, lotul pe care va miza la partidele din această lună, format din 12 jucători care evoluează la cluburi din străinătate şi 14 fotbaliști din SuperLiga României.

Dacă tehnicianul nostru s-a văzut forțat să cheme cinci jucători din play-out-ul Superligii, trei de la FCSB, inclusiv doi de la FC Hermannstadt și UTA Arad, Vincenzo Montella (51 de ani) a avut oportunitatea de a miza pe fotbaliști de la Real Madrid, Inter și Juventus Torino.

  • PORTARI

Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

  • FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

  • MIJLOCAŞI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

  • ATACANŢI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Aflaţi pe lista preliminară a convocărilor la prima reprezentativă, Lisav EISSAT şi Ioan VERMEŞAN se vor alătura lotului U21 al României, sub comanda selecţionerului Costin Curelea, pentru partidele din preliminariile EURO 2027 cu Kosovo (27 martie) şi San Marino (31 martie).

Lotul complet al turcilor

  • PORTARI: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Sengezer (Istanbul Basaksehir), Ugurcan Cakir (Galatasaray)
  • FUNDAȘI: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)
  • MIJLOCAȘI: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Besiktas), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)
  • ATACANȚI: Aral Simshir (Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Bariș Alper Yilmaz (Galatasaray), Deniz Gul (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilıcsoy (Cagliari), Yunus Akgun (Galatasaray)

Istvan Kovacs a arbitrat Roma – Bologna, cel mai așteptat meci din Europa League. Ce a spus presa italiană despre cele 2 penalty-uri
Mircea Rednic, prezent la Dinamo – Universitatea Craiova. „Puriul” anunță revenirea în fotbalul românesc. „Nu sunt aşa de rău”
Filipe Coelho spune cum Universitatea Craiova s-a impus cu Dinamo, deși oltenii au JUCAT o repriză în zece oameni
Zeljko Kopic, SEMNAL de alarmă după ce Dinamo a pierdut cu Universitatea Craiova: „Asta e marea noastră problemă”
Ironii între Gigi Becali și un alt patron din Superliga. „Îl decapitez! Îi trimit trei sticle când jucăm cu el”
Mirel Rădoi anunță înainte de FCSB – UTA: „Astea sunt gândurile mele”. Cinci jucători indisponibili pentru duelul cu echipa din Arad
Mediafax
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare
Digi24
Chuck Norris a murit. Îndrăgitul actor avea 86 de ani
Cancan.ro
Ultima oră! ANM a modificat prognoza meteo. Ce se întâmplă în următoarele ore
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
Ce pensie vor primi cei care au avut toată viața salariul minim
Mediafax
Reforma ajutorului extern. SUA înființează Biroul pentru Dezastre și Răspuns Umanitar
Click
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Oana Ciocan a ajuns la medic după separarea de Jador! Băiețelul lor, pe primul loc
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 – Cele mai sexy vedete din România trecute de 50 de ani. Ce mănâncă și la ce trucuri apelează
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Descopera.ro
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit ceva neașteptat despre rechinii-taur
The Economist avertizează că prețul ridicat al combustibilului va schimba harta competitivă a aviației. Cât de afectată este industria aeriană din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Radu Marinescu: „Banii tăiați de la plata restanțelor din Justiție trebuie achitați”
Polițiștii din Emirate au arestat peste 100 de persoane pentru că au publicat informații „înșelătoare” despre „evenimentele actuale” pe internet
După operațiunea din Mexic care l-a ucis pe El Mencho, un cetățean american conduce acum principalul cartel de droguri din Mexic
Ce audiență a avut Dragoș Pătraru în prima ediție după revenirea la TVR
Franța confiscă încă un petrolier care ar face parte din flota fantomă a Rusiei. Macron: „Războiul din Iran nu ne va distrage de la Ucraina“

