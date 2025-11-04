„Săgeți” la adresa arbitrajului de la Petrolul – FC Botoșani, meciul care a dus echipa moldavă pe primul loc în Superliga

Eugen Neagoe, antrenorul de la Petrolul Ploiești, a analizat meciul cu FC Botoșani, 0-0.

După remiză, echipa moldavă a încheiat turul Superligii pe primul loc. Dar, antrenorul formației prahovene susține că „lupii” ar fi trebuit să aibă un penalty în prima parte a meciului, când Chică Roșă ar fi fost faultat. Apoi, Ricardinho a înscris pe final și golul a fost anulat pe motiv de ofsaid.

Cine a condus Petrolul – FC Botoșani, 0-0. Arbitru Horia Gabriel Mladinovici, arbitri asistenți Mihăiță Necula, Cristian Daniel Ilinca, al patrulea oficial Dan Ștefan Buzărnescu. Arbitru video Claudiu Marcu și arbitru asistent video Sorin Costreie.

Eugen Neagoe a criticat arbitrajul după ce Petrolul a remizat cu FC Botoșani

„A fost un joc încrâncenat, așa cum mă așteptam. Știam că întâlnim o echipă bună, agresivă, care joacă tare, am încercat să o facem și noi, cred că am reușit. Am avut și situații, din păcate nu am marcat. Am făcut-o în repriza a doua, însă s-a anulat, a fost ceva milimetric. Cred că a fost un rezultat echitabil. Au avut și ei faze periculoase, am avut și noi. Am avut în prima repriză la lovitura de cap a lui Chică Roșă, după care este lovit în cap de adversar. Cred că trebuia verificat. Ambii jucători au acuzat o durere la cap.

Am avut și faza lui Ricardinho, jucătorul lor lasă piciorul în spate. Cred că au fost faze aproape identice. În repriza a doua am avut două faze foarte bune de a marca. Mi-aș fi dorit să câștigăm, avem nevoie mare de puncte, dar asta este situația.

Am discutat cu băieții, i-am felicitat, merită felicitări. Este paharaul cam pe jumătate, nu este plin. Sunt mulțumit de atitudinea lor, nu am ce să le reproșez, doar că nu am marcat. Eu cred că am arătat ca o echipă solidă, bună, nu cred că am arătat așa multe vulnerabilități. Una peste alta, a fost un rezultat echitabil”, a declarat Eugen Neagoe, la Prima Sport.