Scandal în ATLETISM: cel mai bine cotat sportiv american a fost suspendat pentru dopaj

13 aug. 2025, 14:44, Sport
Sprinterul american Fred Kerley, dublu medaliat olimpic la 100 m (argint în 2021, la Tokyo, și bronz în 2024, la Paris), a fost suspendat provizoriu de Unitatea pentru Integritatea Atletismului (AIU).

Kersley, campion mondial la suta de metri în 2022, a fost suspendat pentru nerespectarea obligațiilor sale privind efectuarea testelor antidoping. Americanul a omis să ofere autorităților de control detalii legate de adresa și intervalul orar în care poate fi contactat pentru testare.

„Fred Kerley a notificat deja AIU cu privire la intenția sa de a contesta acuzația că a încălcat regulile antidoping privind localizarea. Unul sau mai multe dintre testele ratate pot fi contestate deoarece nu a fost neglijent, ci controlorul nu a depus toate eforturile rezonabile pentru a-l localiza”, transmit avocații sportivului, notează Sky Sports.

Un control ratat, o neprezentare sau informații inexacte legate de adresa pentru testare în mai puțin de un an atrag sancțiuni din partea agenției antidoping.

Kerley are un palmares redutabil în atletism:

  • la 400 m: bronz mondial în 2019,
  • la 4×400 m: argint mondial în 2017
  • 100 m: argint în 2019 și bronz în 2024 la jocurile olimpice, campion mondial în 2022

Anterior suspendării, Fred a ajuns în atenția autorităților americane pentru violență domestică, după ce a intrat în conflict cu mama copiilor săi.

