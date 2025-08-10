Performanță incredibilă în atletism: aur pentru Ștefania Uță la 400 metri!

Alexandra Ștefania Uță (17 ani) a cucerit medalia de aur în proba de 400 metri garduri, sâmbătă, la Campionatele Europene de atletism pentru juniori Under-20 de la Tampere (Finlanda).
Sportiva noastră e una din speranțele României la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.
România are deja două medalii la Europenele U20, aurul obținut de Alexandra Ștefania Uță la 400 m garduri și argintul cucerit de Daria Vrînceanu la triplusalt.
Uță s-a impus la mare luptă, cu 55 sec 55/100, nou record al competiției și cea mai bună performanță europeană la această categorie de vârstă.
Medalia de argint a revenit franțuzoaicei Meta Tumba, în 55 sec 56/100, iar bronzul a fost adjudecat de estoniana Viola Hambidge, 56 sec 71/100.
La 400 m garduri, David Ștefan Damian s-a clasat pe locul 6, cu timpul de 51 sec 33/100.
În proba feminină de 10.000 m marș, Alessia Cristina Pop s-a clasat pe locul 14, cu timpul de 47 min 35 sec 68/100.
„Am practicat la început, ca toți copiii de altfel, mai multe probe, pentru că nu știam exact unde o să excelez. Doar că, cu timpul, am început să alerg 400, și de acolo a văzut doamna că merg și pe garduri și s-au legat cumva.
Depinde cât aloc timp pentru atletism, pentru că am uneori și două antrenamente pe zi, am uneori și unul. Depinde de săptămână, să zic.
Dar, în orice caz, vreo 12 ore, dacă fac un antrenament, că se mai duce și spre două ore. Duminica e liberă”, declarat Ștefania Uță într-un recent interviu.
Iată care sunt cele mai importante rezultate pentru atleta noastră (sursă ProSport).
Sursă foto reprezentativă: Facebook / COSR