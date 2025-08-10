Prima pagină » Sport » Performanță incredibilă în atletism: aur pentru Ștefania Uță la 400 metri!

Performanță incredibilă în atletism: aur pentru Ștefania Uță la 400 metri!

10 aug. 2025, 08:18, Sport
Performanță incredibilă în atletism: aur pentru Ștefania Uță la 400 metri!

Alexandra Ștefania Uță (17 ani) a cucerit medalia de aur în proba de 400 metri garduri, sâmbătă, la Campionatele Europene de atletism pentru juniori Under-20 de la Tampere (Finlanda).

Sportiva noastră e una din speranțele României la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

Performanță incredibilă în atletism: aur pentru Ștefania Uță la 400 metri!

România are deja două medalii la Europenele U20, aurul obținut de Alexandra Ștefania Uță la 400 m garduri și argintul cucerit de Daria Vrînceanu la triplusalt.

Uță s-a impus la mare luptă, cu 55 sec 55/100, nou record al competiției și cea mai bună performanță europeană la această categorie de vârstă.

Medalia de argint a revenit franțuzoaicei Meta Tumba, în 55 sec 56/100, iar bronzul a fost adjudecat de estoniana Viola Hambidge, 56 sec 71/100.

La 400 m garduri, David Ștefan Damian s-a clasat pe locul 6, cu timpul de 51 sec 33/100.

În proba feminină de 10.000 m marș, Alessia Cristina Pop s-a clasat pe locul 14, cu timpul de 47 min 35 sec 68/100.

„Am practicat la început, ca toți copiii de altfel, mai multe probe, pentru că nu știam exact unde o să excelez. Doar că, cu timpul, am început să alerg 400, și de acolo a văzut doamna că merg și pe garduri și s-au legat cumva.

Depinde cât aloc timp pentru atletism, pentru că am uneori și două antrenamente pe zi, am uneori și unul. Depinde de săptămână, să zic.

Dar, în orice caz, vreo 12 ore, dacă fac un antrenament, că se mai duce și spre două ore. Duminica e liberă”, declarat Ștefania Uță într-un recent interviu.

Ce performanțe a scos până acum Ștefania Uță?

Iată care sunt cele mai importante rezultate pentru atleta noastră (sursă ProSport).

  • Festivalul Olimpic al Tineretului European(FOTE) – 2022, argint 400m garduri
  • FOTE – 2023, argint 400 m garduri(record național). Fostul record, deținut de Ionela Târlea, l-a doborât după 30 de ani
  • Aur – ștafeta 100+200+300+400(record național)
  • De 2 × Campion Național de seniori 2023,2024 400m garduri
  • Bronz în 2023 la Campionatul European U20(400m garduri) la 15 ani
  • 2024 -1×aur Campionatul Balcanic U20(indoor) – 400m plat
  • 1×aur Campionatul Balcanic Seniori (indoor)
  • 1×aur Campionatul Balcanic U18- 400m plat
  • 2×bronz Campionatul Balcanic de Seniori 400m garduri + 4×400m mixt

Sursă foto reprezentativă: Facebook / COSR

Mediafax
