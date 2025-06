Silvian Cristescu, fost căpitan al Universității Craiova, s-a arătat deranjat imediat ce Alex Mitriță a ales să plece în China.

Fostul fotbalist crede că mulți își dau cu părerea despre el dar și despre Nicușor Bancu fără a avea habar despre ce vorbesc.

Scandal la Craiova! Un fost jucător ia atitudine după plecarea lui Mitriță: „Voi credeți că mie îmi e teamă de careva?”

Mitriță, care în sezonul trecut a marcat 19 goluri și a dat 8 pase de gol pentru Universitatea în 37 de meciuri jucate în Superligă, va fi primul român care va juca la Zhejiang FC.

Clubul regretatului atacant gabonez Aaron Boupendza (ex-Rapid), decedat în aprilie, ocupă locul 10 în Superliga

„Când am vorbit cu voi despre Alex Băluță v-a spus clar că nu e bine să vorbesc despre jucătorii altor echipe, nu? V-am spus. Și v-am spus că este ultima oară când o voi face.

Și știți de ce v-am spus că nu e bine? Pentru că de acum sunt decis să iau atitudine față de cei care vorbesc aiurea despre jucătorii Craiovei, deși nu am nicio calitate oficială la această echipă.

Voi credeți că mie îmi e teamă de careva sau nu am vorbele la mine? Bine, Mitriță nu mai e la noi, dar văd că unii nu își văd de treaba lor și tot își dau cu părerea despre el, deși nu au nicio treabă cu jucătorii noștri.

Ok, Mitriță a plecat, dar mă deranjează când văd pe unii și pe alții când dau în Bancu”, a declarat Cristescu pentru ProSport.

„Voi știți prin câte a trecut băiatul ăsta în viața lui?”

„Ce v-a făcut Bancu? Voi știți prin ce a trecut Bancu și câte sacrificii a făcut el ca să ajungă la acest nivel? Bancu e căpitanul nostru și se află de 11 ani la această echipă. Bancu nu a păcălit fotbalul deloc și mă doare că nu a prins totuși un transfer în străinătate.

Eu știu foarte bine prin ce a trecut Bancu după accidentarea aia provocată de Șeroni în urmă cu peste 10 ani și nu mai doresc să las pe nimeni să dea îl el. E titularul echipei naționale de atâția ani, nu? De ce nu l-a scos nimeni din națională dacă era mai bun ca el?

Că nu e nimeni. Așa că, hai să ne vedem de treaba noastră și să nu mai comentăm că Bancu e slab, că nu face faza de apărare cum trebuie, etc, etc. Voi știți prin câte a trecut băiatul ăsta în viața lui? A avut și el necazurile lui, dar mereu a pus fotbalul pe primul plan și a apărat culorile clubului nostru cu cinste. Și vă mai spun un jucător în care eu am mare încredere.

Chiar am vorbit cu cineva despre el. Markovic dacă se pregătește cum trebuie și trage tare la antrenamente, vă spun eu că e mult mai bun ca mulți atacanți din prima noastră ligă. Iar eu cred că Mirel Rădoi o să îi dea o șansă”, a încheiat fostul jucător al Craiovei.