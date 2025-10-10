Eliza Samara și colegele ei din lotul național de senioare se pregătesc pentru cea mai tare competiție continentală, Campionatele Europene pe echipe, care vor avea loc la jumătatea lunii octombrie, în orașul croat, Zadar.

Senioarele din lotul național de tenis de masă se pregătesc de Campionatele Europene pe echipe, care vor avea loc între 12-19 octombrie, în orașul croat, Zadar. Pentru Eliza Samara competiția din Croația este una extrem de importantă. „E un campionat european foarte important. Mai ales că nu știu la câte voi mai participa. Poate mai prind încă unul. Cred că mai prind încă unul”, a spus ea.

Cea mai titrată jucătoare din lotul de tenis de masă al României e cu gândul doar la medalii. „Ăsta este adevărul. Echipa României de fete a fost mereu consacrată. N-am plecat de la un campionat fără medalie. Fără aur, argint și bronz. Dar noi țintim aurul pentru că așa ne-am și obișnuit”, a mai declarat Elisabeta Samara.

Se pregătesc de Campionatul European. Care e obiectivul. „Ăsta este adevărul”

„Noi sperăm să fim într-o formă foarte bună, pentru că fiecare meci este foarte greu. Cum am mai zis, toate vor să ne bată, inclusiv Luxemburgul, Țara Galilor, Serbia. Sunt echipe foarte bune”, a spus jucătoarea noastră, care după opt ani petrecuți la echipa poloneză Ernea Tarnobrezeg s-a întors în Turcia, la Fenerbahce, formație cu care în 2015 a câștigat primul ei titlul de Champions League: „Am ales să joc mai puține meciuri și să pot să mă axez mai mult pe pregătire, pe recuperarea mea. În Polonia am cam uitat de recuperare…din meci în meci, avion, cantonament, iarăși meci. Nu știu dacă e cel mai bine pentru mine, dar știu că nu mai am meciuri. Am meci de abia pe 2 noiembrie și pe 28 decembrie”.

Despărțirea de polonezi a fost una grea pentru Eliza: „Am pus suflet. Chiar am stat 6 ani la Fener, m-am mutat la ei, 8 ani și acum te revin din nou. A fost și ciudat când a fost să semnez contractul cu turcii, că știam acolo fiecare locșor. Unde am mâncat micul dejun, unde am stat cu oamenii de acolo. Nu a fost ceva nou pentru mine”.