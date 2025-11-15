Prima pagină » Sport » Sfaturile lui Radu Drăgușin ÎNAINTE de Bosnia – România! „Băieții știu ce trebuie să facă”

15 nov. 2025, 14:35, Sport
Radu Drăgușin, internațional român legitimat la Tottenham Hotspur, nu va juca în meciul cu Bosnia.

Fotbalistul a apărut în premieră într-un meci de fotbal de la grava accidentare suferită în ianuarie, miercuri după-amiază, partidă de verificare contra celor de la Leyton Orient.

Confruntarea celor de la Tottenham cu adversarii s-a disputat cu porțile închise, fără accesul presei și al spectatorilor.

Radu Drăgușin a prefațat partida Bosnia – România, care va avea loc sâmbătă seara.

„Fiecare meci este foarte important și fiecare punct este vital. Meciul cu Bosnia este unul care în care, însă încrederea și motivația băieților se vor vedea în teren. Am vorbit cu ei, păstrăm legătura și în afara terenului. Băieții știu ce trebuie să facă și sunt sigur că se vor întoarce cu cele trei puncte din Bosnia.

Băieții de la lot sunt acolo pentru că merită, pentru că sunt cei mai buni. Nu contează dacă unii n-au venit la această acțiune, familia noastră de la echipa națională este mult mai mare decât cei 20 și ceva de acum.

Acolo toți știm ce trebuie să facem. Dacă nu sunt eu, este altul, iar eu sunt încrezător în ceea ce pot face ei. Eu zic că până în martie o să fiu pregătit și o să pot să joc și pentru națională.

„Mai sunt detalii de pus la punct”

Eu sunt bine, sunt foarte aproape de revenire. Ieri am avut primele minute, m-am simțit foarte bine, m-am simțit din nou în elementul meu, pentru că a trecut ceva timp de când nu mai jucasem. Mai sunt detalii de pus la punct din punct de vedere fizic și mental, dar sunt bine.

M-am antrenat în aceste 10 luni de când m-am accidentat pentru a ajunge la acest moment. E greu de spus un meci când voi fi 100%, dar eu sper ca luna aceasta să fiu apt pentru a fi convocat la un meci oficial”, a declarat Radu Drăgușin.

Echipa națională de fotbal a României întâlnește selecționata Bosniei-Herțegovina, sâmbătă, de la ora 21:45, pe Stadion Bilino Polje – Zenica, într-o partidă contând pentru Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

În ultimul său meci din cadrul campaniei de calificare, România va juca marți, 18 noiembrie (ora 21:45), cu San Marino, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

Mediafax
