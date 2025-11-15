Prima pagină » Sport » Tricolorul care se DUELEAZĂ cu fostul său coleg la meciul Bosnia – România. „E o legendă”

15 nov. 2025, 13:56, Sport
Ionuț Radu se va reîntâlni cu Edin Dzeko, fostul său coleg de la Inter Milano, la meciul Bosnia – România.

România joacă sâmbătă, 15 noiembrie, ora 21:45, cu Bosnia, pe Stadion Bilino Polje din Zenica, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale 2026.

În ultimul meci din preliminarii, România va juca marți, 18 noiembrie, ora 21:45, cu San Marino, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

„Din punctul meu de vedere, echipa României nu este slăbită, chiar dacă lipsesc câțiva jucători. Avem foarte mare încredere. E un meci de care pe care. Noi vom fi pe teren și le promitem suporterilor naționalei că nu o să îi dezamăgim. Meciul cu Austria a fost o confirmare a muncii depuse ca echipă. După o perioadă nu prea strălucită, ne-am revenit, ne-am dat seama de calitățile noastre și de ce suntem capabili să facem. De aceea meciul cu Austria ne-a dat un impuls înaintea partidei cu Bosnia. Eu sunt fericit și mândru că sunt la echipa națională, voi continua să muncesc și să dau tot ce am mai bun de fiecare dată.

Nu ne simțim confortabil dacă încheiem pe locul 3 și mergem la baraj (n.r. – barajul de Liga Națiunilor). Ne vom simți confortabil când vom fi la Cupa Mondială. Pentru mine e important meciul, nu mă gândesc să mergem la baraj acum. Sunt foarte încrezător în actuala generație. Toți suntem conștienți că din calificarea la un European sau Mondial să facem o normalitate, să nu mai fie un eveniment istoric. Eu pentru asta sunt aici”, a spus Ionuț Radu.

Uneori îi apăram multe șuturi la antrenamente, alteori el înscria de multe ori. Dar Edin este un jucător valoros, o legendă pentru Bosnia, cu o mare carieră în spate. Sunt bucuros că am ocazia să îl întâlnesc și să joc din nou împotriva lui – Ionuț Radu, despre duelul cu Edin Dzeko, fostul său coleg de la Inter Milano

Mediafax
