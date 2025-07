FCSB, a fost învinsă surprinzător, marţi, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), de echipa macedoneană Shkendija, în prima manşă a turului doi preliminar al Ligii Campionilor.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Alhassan, în minutul 65.

Shkendija – FCSB 1-0 | Gigi Becali s-a enervat: „Ce să fac, să fac eu scandal la echipă?”

„Bine că am tras niște concluzii legate de jucători. Ne vom califica. E bine că s-a întâmplat acum, ca să știu ce am de făcut. Perianu nu are ce căuta la echipa asta. Vine la antrenamente, pare super, îl bagi să joace, dar nu confirmă. Nu are ce căuta aici.

Ce să fac, să fac eu scandal la echipă? Vă arăt că nu fug de responsabilitate: Perianu nu mai are ce căuta la echipă. Nici Ștefănescu. Mâine, din ordinul meu, Malcom Edjouma și Băluță vin la echipă. Ies Perianu și Ștefănescu.

Ies de pe toate listele, și din Europa, și din campionat. Să-l lăsăm pe meciul retur… Noi ne vom califica în retur. Părea că fotbalul e ușor și că ne distrăm.

Meciul a fost la discreția noastră, dar indolența ne-a costat. Indolenţa face ca Dumnezeu să îţi arate că dacă nu munceşti, nu primeşti. Tănase punea piciorul la mişto, Şut la mişto. Mai ales când au văzut că sunt aşa slabi, ce să mai pună piciorul. Eh, bine… a pus piciorul hotărât… nu o să mai punem piciorul hotărât ca să nu luăm roşu”, a spus Gigi Becali, după eșecul de marți, la emisiunea „Digi Sport Special”.

Trebuie să găsim un echilibru. Să nu vedem totul în negru, să învățăm din lecția asta

Elias Charalambous, antrenor FCSB

Dacă va trece de Shkendija, FCSB va juca în turul al treilea preliminar cu învingătoarea dintre echipa irlandeză Shelbourne și formația azeră Qarabag.

În cazul în care va fi eliminată de KF Shkendija din Liga Campionilor, FCSB va juca în turul al treilea preliminar al Europa League cu învinsa dintre FC Copenhaga și FC Drita.

Care au fost cele două distribuții?

Shkendija: Gaye – Trumci, Fetai, Cake, Webster – Ramadani, Qaka – Tamba (Murati – 90+3), Krasniqi (Alhassan – 46), Krtesvski (Latifi – 46)- Ibraimi (Ademi – 83). Antrenor: Jeton Beqiri

FCSB: Târnovanu – Creţu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Chiricheş (Popescu – 73), Şut (Perianu – 63) – Miculescu (Stoian – 90+5), Olaru (Ştefănescu – 63), Cisotti – Tănase. Antrenor: Elias Charalambous

Returul este programat miercuri, 30 iulie, pe Arena Națională.