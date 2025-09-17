Simona Halep s-a retras în februarie 2025, la Transylvania Open de la Cluj. Acum, la Impact Bucharest, a fost invitată și a vorbit despre carieră, cel mai bun meci și planurile sale.

Simona Halep și-ar fi făcut o nouă intervenție estetică. Cum arată acum.

Ea are în palmares 24 de trofee WTA, din care două de Grand Slam, Roland Garros 2018 și US Open 2019.

Simona Halep dezvăluie cum a suportat retragerea din tenis

Cum a reacționat Simona Halep, după ce FRT a redenumit Centrul Naţional de Tenis în onoarea sa.

„Atunci când faci ceva în sport, copiii te urmăresc și poți fi un model pentru ei, așa cum am avut și eu modele când am început să joc. Presiunea de a fi mereu extraordinar nu este ușoară. Dar este frumos să vezi că și copiii urmăresc cu adevărat ce ai realizat și sunt foarte mândră de asta. A meritat să fac tot ce am făcut. Nu pot spune că m-am sacrificat pentru tenis, pentru că mi-a plăcut foarte mult și am iubit să joc tenis.

A fost o pasiune uriașă de fiecare dată când pășeam pe teren, dar cu siguranță nu a fost ușor. Când aveam aproape 17 ani, am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă, așa că priveam doar înainte, dorind să devin cea mai bună. Am făcut multe lucruri mai bine decât aș fi crezut, dar în final a fost foarte bine și cred că am obținut cele mai bune trofee din lume. Singura opțiune era să privesc înainte și să dau tot ce am mai bun.

Deci nu a fost deloc ușor dacă nu ești Roger Federer. Dacă iei o înfrângere ca pe un eșec, nu este bine, pentru că trebuie să privești partea pozitivă. Când pierzi un meci, simți că îți pierzi mințile, dar acorzi atenție lucrurilor pe care nu le-ai făcut bine în acel meci și a doua zi poți îmbunătăți. Când câștigi, ești doar fericit și mergi mai departe. Trebuie să devii mai bun”, a declarat ea.