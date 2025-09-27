Prima pagină » Sport » Simona Halep împlineşte 34 de ani. Ce mesaj a transmis de ziua sa. „La fel de dulce ca desertul”

Simona Halep împlineşte 34 de ani. Ce mesaj a transmis de ziua sa. „La fel de dulce ca desertul”

27 sept. 2025, 09:39, Sport
Simona Halep împlineşte 34 de ani. Ce mesaj a transmis de ziua sa. „La fel de dulce ca desertul”

Simona Halep împlineşte sâmbătă, 27 septembrie, 34 de ani. Si-a anunţat retragerea în acest an, iar meciul oficial în care-și ia la revedere de la fani e programat în iunie 2026.

Halep a anunțat că-și încheie cariera în februarie, când a fost eliminată în primul tur la Transylvania Open. Revenise în circuit în 2024, la Miami Open, după ce TAS i-a redus suspendarea în cazul în care era acuzată de dopaj.

Născută la 27 septembrie 1991, la Constanţa, Simona Halep a început tenisul de la patru ani și la 14 ani a debutat în circuitul ITF.

Simona Halep împlineşte 34 de ani. Ce mesaj a transmis de ziua sa. „La fel de dulce ca desertul”

În 2008, a câştigat turneul de la Roland Garros, la junioare, iar doi ani mai târziu a ajuns în circuitul profesionist. A câştigat 24 turnee, inclusiv două de Grand Slam, la Roland Garros, în 2018, şi Wimbledon, în 2019.

„Viața e la fel de dulce ca desertul de pe masa mea, iar acest nou an din viața mea se simte la fel de dulce. Niciodată nu uitați să zâmbiți”, a scris Simona Halep, la InstaStory, de ziua sa.

Foto: Instagram @simonahalep

Simonei Halep, cariera în cifre:

Titluri WTA de simplu: 24 – Melbourne, Toronto – 2022; Roma (Premier 5), Praga (WTA International), Dubai (Premier) – 2020, Wimbledon (Grand Slam) – 2019, Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), toate trei în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), ‘s-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul „mic” al campioanelor), toate cele şase în 2013.

Finale WTA de simplu: 18 – Cluj-0Napoca (2021); Madrid (Premier Mandatory), Doha (Premier) – 2019, Cincinnati (Premier 5), Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) – în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5) – în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5) – în 2015, WTA Finals – Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory) – toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.

  • La dublu: Shenzhen 2018, cu Irina Begu
  • Finală la dublu: Montreal 2016, cu Monica Niculescu
  • Meciuri câştigate / pierdute: 579 – 238
  • Premii totale 40.203.437 de dolari
  • Locul 1 WTA pentru 64 de săptămâni
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Cancan.ro
Ce avere are Serghei Mizil, de fapt. Ce pensie primește și câți bani a luat de la Antena 1 pentru Asia Expres
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000 euro anual: „Atât face”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cum pot clienții Hidroelectrica să plătească facturi mai mici la curent. Data limită este 26 septembrie
observatornews.ro
Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie
StirileKanalD
Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă! Cristian se luptă pentru viața lui după ce a luat o supradoză: "Este în stare gravă"
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Ce au găsit cercetătorii în TOATE băuturile de pe piață?
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Evz.ro
Ponta, păcălit de ruși. A discutat despre Iohannis, Zelenski și Maia Sandu: Vă iubim țara
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele declarații ale celebrului dirijor despre starea de sănătate a lui Cristian
RadioImpuls
A crezut că totul e pierdut, dar ce a urmat a lăsat-o pe Alexandrina fără cuvinte și în lacrimi. Ce a pățit imediat după ANUNȚUL prezentatoarei TV și ce s-a întâmplat în SPATELE CAMERELOR
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Creierul lui Albert Einstein ar putea fi studiat printr-o nouă tehnică. Au trecut 70 de ani de la moartea sa
VIDEO Cum lovește creșterea TVA în piața imobiliară. Cu cât au crescut prețurile/Locuințe vechi vs. locuințe noi, care sunt mai rentabile/Topul prețurilor
09:00
Cum lovește creșterea TVA în piața imobiliară. Cu cât au crescut prețurile/Locuințe vechi vs. locuințe noi, care sunt mai rentabile/Topul prețurilor
EXTERNE Blackout în MEXIC. Uriașa pană de curent a afectat 2,3 milioane de persoane/Una dintre cele mai populare stațiuni, lăsate în întuneric
08:34
Blackout în MEXIC. Uriașa pană de curent a afectat 2,3 milioane de persoane/Una dintre cele mai populare stațiuni, lăsate în întuneric
VIDEO Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume
08:30
Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume
ANALIZĂ EXCLUSIV S-a pus lacăt peste două mari combinate strategice pentru Romania – Sidex și Hunedoara. Viitorul a mii de oameni este incert. Un cercetător român în metalurgie trage un semnal de alarmă: „Industria țării este pe BUTUCI”
08:00
S-a pus lacăt peste două mari combinate strategice pentru Romania – Sidex și Hunedoara. Viitorul a mii de oameni este incert. Un cercetător român în metalurgie trage un semnal de alarmă: „Industria țării este pe BUTUCI”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 722. Coaliție internațională pentru susținerea financiară a Autorității Palestiniene
07:59
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 722. Coaliție internațională pentru susținerea financiară a Autorității Palestiniene
GALERIE FOTO ALEGERI în Republica Moldova | Gândul a surprins principalele momente din culisele campaniei
07:45
ALEGERI în Republica Moldova | Gândul a surprins principalele momente din culisele campaniei