Simona Halep împlineşte sâmbătă, 27 septembrie, 34 de ani. Si-a anunţat retragerea în acest an, iar meciul oficial în care-și ia la revedere de la fani e programat în iunie 2026.

Halep a anunțat că-și încheie cariera în februarie, când a fost eliminată în primul tur la Transylvania Open. Revenise în circuit în 2024, la Miami Open, după ce TAS i-a redus suspendarea în cazul în care era acuzată de dopaj.

Născută la 27 septembrie 1991, la Constanţa, Simona Halep a început tenisul de la patru ani și la 14 ani a debutat în circuitul ITF.

Simona Halep împlineşte 34 de ani. Ce mesaj a transmis de ziua sa. „La fel de dulce ca desertul”

În 2008, a câştigat turneul de la Roland Garros, la junioare, iar doi ani mai târziu a ajuns în circuitul profesionist. A câştigat 24 turnee, inclusiv două de Grand Slam, la Roland Garros, în 2018, şi Wimbledon, în 2019.

„Viața e la fel de dulce ca desertul de pe masa mea, iar acest nou an din viața mea se simte la fel de dulce. Niciodată nu uitați să zâmbiți”, a scris Simona Halep, la InstaStory, de ziua sa.

Simonei Halep, cariera în cifre:

Titluri WTA de simplu: 24 – Melbourne, Toronto – 2022; Roma (Premier 5), Praga (WTA International), Dubai (Premier) – 2020, Wimbledon (Grand Slam) – 2019, Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), toate trei în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), ‘s-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul „mic” al campioanelor), toate cele şase în 2013.

Finale WTA de simplu: 18 – Cluj-0Napoca (2021); Madrid (Premier Mandatory), Doha (Premier) – 2019, Cincinnati (Premier 5), Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) – în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5) – în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5) – în 2015, WTA Finals – Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory) – toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.