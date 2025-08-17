Ghinion pentru Simone Tempestini la Raliul Cehiei: abandon pe a doua probă specială

Prima pagină » Sport » Simone Tempestini, probleme majore la Raliul Cehiei: abandon pe a doua probă specială după ce mașina a lovit cu spatele un copac

17 aug. 2025, 10:39, Sport
Weekend cu ghinion pentru campionul național Simone Tempestini, care a fost nevoit să abandoneze la Barum Czech Rally Zlín, a șasea etapă a Campionatului European de Raliuri (ERC), într-un moment în care se lupta pentru topul clasamentului continental.

Pilotul Napoca Rally Academy, aflat la volanul unei Škoda Fabia RS Rally2, nu a putut continua după ce suspensia mașinii a cedat pe a doua probă specială și a lovit cu spatele mașinii un copac. După prima probă specială, echipajul format din Tempestini și Sergiu Itu se afla pe 7 la general.

Startul în Cehia era privit ca o oportunitate importantă pentru Tempestini de a aduce puncte echipei Team MRF Tyres, lideră în clasamentul pe echipe și favorită la câștigarea titlului european din 2025, însă abandonul prematur îl împiedică la facă pasul decisive.

Ghinionul nu s-a oprit aici pentru MRF Tyres. Ceilalți doi colegi ai săi, Miklós Csomós și Chris Ingram, au avut la rândul lor probleme și au fost nevoiți să se retragă încă din prima parte raliului.

„Din păcate, ăsta e motorsportul. Orice detaliu poate afecta decisiv planul dintr-un raliu. Nu e cel mai bun an pentru noi în European, am început sezonul cu multă încredere, dar acum trebuie să ne concentrăm pe ultimele două etape. Avem nevoie de puncta pentru ca MRF să ia titlul la echipe”, a spus campionul absolut al României.

În acest an, Tempestini a reușit să termine doar două dintre cele șase etape europene, având mai multe probleme tehnice, deși de fiecare dată se afla în vârful clasamentului.

Echipa indiană, care miza pe un trio puternic pentru a-și apăra supremația în ERC, se vede astfel pusă într-o situație dificilă înaintea ultimelor două etape ale sezonului, care vor avea loc în Marea Britanie și Croația.

Barum Czech Rally Zlín a ajuns la final

Barum Czech Rally Zlín continuă astăzi cu ultima zi de concurs, lider autoritar al etapei fiind chiar favoritul local Jan Kopecky, urmat de irlandezul Jon Armstrong și italianul Andrea Mabellini.

Începutul lunii septembrie va fi unul provocator pentru Simone Tempestini, care trebuie să aleagă între etapa europeană din Marea Britanie și Raliul Iașului.

Dacă în primul caz, trebuie să adune puncta pentru ca MRF să devină campioană la echipe, în schimb, pe plan intern, are nevoie să participe pentru a fi sigur că poate câștiga al 10-lea titlu de campion național absolut din carieră.

Deși e favorit clar și lider autoritar, regulamentul îl obligă să participe la cât mai multe etape în sezon.

Mediafax
