Sorana Cîrstea, ELIMINATĂ de la Australian Open. Conflict cu Naomi Osaka

Sorana Cîrstea a fost învinsă de Naomi Osaka, 6-3, 4-6, 6-2, în turul doi la Australian Open.

Românca a pierdut ultimul său meci la Australian Open după două ore de joc, ea anunțând că se va retrage la finalul acestui sezon.

Japoneza a fost superioară la winners, cu 38-10, dar a făcut și mai multe erori neforțate, 41-23. Fiecare jucătoare a avut opt mingi de break, dar Naomi Osaka a valorificat cinci, iar Sorana Cîrstea trei.

Sorana Cîrstea, eliminată de la Australian Open. Contre cu Naomi Osaka

Sorana Cîrstea va primi un cec de 225.000 de dolari australieni și 70 de puncte WTA pentru parcursul de la Australian Open.

În game-ul șapte, când avea serviciul, Sorana Cîrstea a fost deranjată că Naomi Osaka vorbea între puncte, i-a transmis arbitrului de scaun că nu e în regulă ce face adversara, dar i-a spus la finalul meciului și japonezei.

„Este OK? Să spui «come on» între puncte? Deci eu pot vorbi între puncte? Pot spune și eu «come on», practic pot să vorbesc?”, i-a spus Sorana arbitrului, iar la final, la fileu, românca a salutat-o rece pe adversară. „Pentru ce a fost asta? (n.red. a întrebat Osaka). Pentru că nu știi ce e fair play-ul, prieteno, joci de atâta vreme și nu știi ce e fair play-ul!”, a răspuns Sorana.

„Aparent niște «come on-uri» care au enervat-o, dar OK… Am încercat să joc bine, cred că am făcut multe greșeli neforțate, dar am dat totul. Este o jucătoare grozavă, cred că este ultimul ei Australian Open. Îmi pare rău că s-a supărat din cauza asta, dar…” a declarat Naomi Osaka după meci.

Naomi Osaka va juca în turul următor cu Maddison Inglis, locul 128 WTA. Australian Open 2026 se desfășoară în perioada 18 ianuarie – 1 februarie.

O singură româncă mai joacă la Australian Open 2026, Gabriela Ruse, care o va întâlni pe Mirra Andreeva, cap de serie numărul 8. Meciul va avea loc vineri, nu înainte de ora 12:00 (ora României).