Sorana Cîrstea, ELIMINATĂ de la Australian Open. Conflict cu Naomi Osaka

Sorana Cîrstea a fost învinsă de Naomi Osaka, 6-3, 4-6, 6-2, în turul doi la Australian Open.
Românca a pierdut ultimul său meci la Australian Open după două ore de joc, ea anunțând că se va retrage la finalul acestui sezon.
Japoneza a fost superioară la winners, cu 38-10, dar a făcut și mai multe erori neforțate, 41-23. Fiecare jucătoare a avut opt mingi de break, dar Naomi Osaka a valorificat cinci, iar Sorana Cîrstea trei.
Sorana Cîrstea va primi un cec de 225.000 de dolari australieni și 70 de puncte WTA pentru parcursul de la Australian Open.
În game-ul șapte, când avea serviciul, Sorana Cîrstea a fost deranjată că Naomi Osaka vorbea între puncte, i-a transmis arbitrului de scaun că nu e în regulă ce face adversara, dar i-a spus la finalul meciului și japonezei.
„Este OK? Să spui «come on» între puncte? Deci eu pot vorbi între puncte? Pot spune și eu «come on», practic pot să vorbesc?”, i-a spus Sorana arbitrului, iar la final, la fileu, românca a salutat-o rece pe adversară. „Pentru ce a fost asta? (n.red. a întrebat Osaka). Pentru că nu știi ce e fair play-ul, prieteno, joci de atâta vreme și nu știi ce e fair play-ul!”, a răspuns Sorana.
„Aparent niște «come on-uri» care au enervat-o, dar OK… Am încercat să joc bine, cred că am făcut multe greșeli neforțate, dar am dat totul. Este o jucătoare grozavă, cred că este ultimul ei Australian Open. Îmi pare rău că s-a supărat din cauza asta, dar…” a declarat Naomi Osaka după meci.
Naomi Osaka va juca în turul următor cu Maddison Inglis, locul 128 WTA. Australian Open 2026 se desfășoară în perioada 18 ianuarie – 1 februarie.
O singură româncă mai joacă la Australian Open 2026, Gabriela Ruse, care o va întâlni pe Mirra Andreeva, cap de serie numărul 8. Meciul va avea loc vineri, nu înainte de ora 12:00 (ora României).