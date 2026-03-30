Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a urcat şase locuri în clasamentul WTA şi este pe 29, fiind jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia dată publicităţii luni.

Jaqueline Cristian a urcat un loc şi este pe 35, cu 1.382 puncte. Gabriela Ruse a coborât zece locuri şi este pe 83, cu 840 de puncte, iar Irina Begu a coborât nouă locuri şi ocupă poziţia 180, cu 400 puncte. La dublu, Sorana Cîrstea a urcat trei locuri şi este pe 53 (1.490 puncte).

Sorana Cîrstea, la ora adevărului! „Deocamdată nu mă gândesc la un meci de retragere”

Sportiva noastră a fost prezentă la „Kids Day” la Țiriac Open 2026, unde a jucat tenis cu cei mici.

„Fiecare săptămână este extrem de emoționantă, dar mi-am asumat că acesta este ultimul meu an. Așa cum se vede după rezultate, este un an excelent, sunt din nou în top 30, mă bucur să fiu atât de competitivă și mă bucur să am un an atât de frumos.

Decizia nu e ușoară, însă a venit după câțiva ani de pus în balanță foarte multe vise și anumite oportunități. Nu e o decizie ușoară, dar mă bucur să pot să am acest an și să pot să ies cu capul sus din tenis.

Îmi doresc să fac foarte multe lucruri după retragere, dar acum încerc să mă concentrez doar pe tenis.

Am foarte multe planuri și foarte multe interese pe lângă tenis și sper că pot să aduc un aport în multe arii din viața mea. Vom vedea după exact în ce domeniu mă voi orienta. Momentan îmi doresc să joc cel mai bun tenis posibil.

„Pentru mine aici este acasă, în România”

Sigur voi avea tot timpul o casă aici, în România, pentru mine aici este acasă, în România, aici este familia, aici sunt prietenii și indiferent unde voi fi în lumea aceasta, pentru mine mereu acasă va fi în România și o bucată din an sigur o voi petrece aici.

Momentan nu mă gândesc la un meci de retragere, sunt o persoană destul de discretă și n-am visat niciodată la o retragere fastuoasă. Pentru mine, cel mai frumos titlu a fost cel de la Cluj, a fost o retragere așa cum mi-am dorit”, a recunoscut Sorana Cîrstea.

Tenismanul canadian Gabriel Diallo este principalul favorit al turneului Țiriac Open (ATP 250), dotat cu premii totale de 612.620 de euro, care va avea loc în perioada 30 martie-5 aprilie la Centrul Național de Tenis „Simona Halep” din București. Diallo (37 ATP) va intra direct în optimile de finală ale competiției.