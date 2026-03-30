Cine poate redresa echipa națională! „Doar el poate salva ce ar mai fi de salvat”

Mihai Stoica a spus că Gică Hagi poate salva echipa națională, urmând a veni selecționer în locul lui Mircea Lucescu, cel care are mai multe probleme de sănătate.

Lucescu se desparte de națională, fiind sub supravegherea medicilor după ce a leșinat la un antrenament al tricolorilor, iar tricolorii se pregătesc acum de amicalul cu Slovacia, după ce au ratat calificarea la Mondial.

Hagi a mai fost selecționer al tricolorilor în 2001, iar ca jucător al naționalei României este golgheter, 35 de goluri, la fel ca Adrian Mutu.

„Gică Hagi o să aibă o misiune grea când va veni la echipa națională. Poate nu la fel de grea ca atunci când a venit nea Mircea și a preluat echipa. Atunci, nivelul așteptărilor era foarte ridicat. Acum nu mai este la fel; am înțeles că nu suntem cine voiam noi să fim. Suntem cei care bat San Marino la scor, iar apoi, cu Bosnia, este suficientă o greșeală de arbitru.

A fost puțin cam forțată sintagma Generația de suflet, a fost cam corporatistă. Ce Generație de suflet? Ce este asta? Generația de Aur a intrat în istorie, îi venerez pe mulți dintre ei. Aurul a fost luat de Steaua, în 1986, iar acolo ne-am oprit. Cea mai bună generație din istoria fotbalului românesc a fost cea a lui Hagi, din 1994.

Mi s-a părut un slogan corporatist cel cu Generația de suflet. Așa se manifestă bătrânețea la mine: mă lasă fizicul să urc scările până la tine, dar îmi dă la căpățână cu lucrurile acestea. Limbajul acesta corporatist… Mi s-a părut o chestie melodramatică cea cu Generația de suflet.

Sintagma Generația de suflet îmi sună lacrimogen. Am jucat de nu am mai jucat…Oricine va veni la echipa națională va avea o misiune dificilă. Dacă cineva poate scoate mai mult și poate oferi, cel puțin, un discurs motivațional înainte de meciuri, această persoană este Gică Hagi. Doar el poate salva ce ar mai fi de salvat”, a declarat Mihai Stoica, la Fanatik.

