Sorana Cîrstea merge mai departe la Miami! Va juca împotriva americancei Coco Gauff

Sorana Cîrstea a obținut accesul în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, după ce a învins-o pe belgianca Elise Mertens, cap de serie numărul 21, cu 6-3, 6-2.

Cîrstea (35 ani, 35 WTA) a câștigat după o oră și 18 minute de joc.

Românca s-a impus în toate cele patru partide directe cu Mertens (30 ani, 19 WTA). În 2016, a învins-o pe 6-3, 6-0 în turul al treilea al calificărilor la Roland Garros, în 2018 a câștigat cu 7-5, 6-4, în turul al doilea la Doha, iar în 2021 s-a impus cu 6-1, 7-6 (7/3), în finala de la Istanbul.

Cîrstea și-a asigurat un cec de 105.720 de dolari și 120 de puncte WTA, iar următoarea sa adversară va fi o americancă, Coco Gauff, care a trecut de Alycia Parks în trei seturi: 3-6, 6-0, 6-1.

„Nu există colț în această lume unde să joc și să nu am steaguri ale României. Sunt fericită să joc în fața românilor, pentru ei joc. Este o bucurie enormă să joc și să câștig în fața lor”, a declarat Sorana Cîrstea pentru colegii de la Digi Sport.

Într-un meci din turul secund, Ruse (28 ani, 73 WTA) a fost învinsă de americanca Madison Keys (31 ani, 18 WTA), a 15-a favorită, cu 6-3, 6-0, după 67 de minute.

Cîrstea și Cristian vor juca împreună la dublu încă din turul inaugural al Miami Open unde le vor întâlni pe Tereza Mihalikova (27 de ani, Slovacia) și pe Olivia Nicholls (31 de ani, Marea Britanie).

În cazul unei victorii, în optimile de finală ale competiției vor da piept cu favoritele principale: italiencele Sara Errani și Jasmine Paolini.

Nume grele din tenis nu sunt la Miami

Sârbul Novak Djokovici s-a retras de la turneul Miami Open, înainte ca acesta să înceapă.

Campionul cu 24 de titluri de Grand Slam a câştigat Miami Open de şase ori, ceea ce îl face cel mai de succes jucător din istoria turneului. Acum va rata şansa de a viza un al şaptelea titlu, care ar fi însemnat un record, după ce anul trecut a ajuns în finală, unde a pierdut în faţa jucătorului ceh Jakub Mensik.

Fosta campioană la US Open, Emma Răducanu, s-a retras și ea de la Miami Open, întrucât îşi continuă recuperarea după o problemă de sănătate. Răducanu, locul 23 WTA, care a ajuns până în sferturile de finală în Florida anul trecut, ar fi beneiciat de un loc direct în turul al doilea.

