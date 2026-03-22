Universitatea Cluj, lider în Superliga de fotbal cu 8 etape înainte de final! Bergodi: „Suntem cu picioarele pe pământ"

Foto: Facebook / Universitarea Cluj

Universitatea Cluj, echipă antrenată de Cristiano Bergodi, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Argeş, în etapa a doua din play-off-ul Superligii.

Cătălin Căbuz, proaspăt convocat la națională în locul lui Popa pentru postul de portar, a marcat în propria poartă, iar U Cluj este pe primul loc al Superligii.

Universitatea Cluj a ajuns la șase victorii consecutive și este acum, înaintea Craiovei și a Rapidului.

„Cu un pic de şansă am câştigat azi, am făcut şi un meci solid. În general, am făcut bine, zic eu.

Probabil ne gândeam la o remiză, dar a venit acest autogol. În prima repriză, le-am atras atenţia fundaşilor noştri să nu dea mingea spre poartă pentru că sare mingea. Terenul era aşa şi aşa.

Jucăm acest play-off cu dorință și ambiție de a ajunge, măcar, în primele trei locuri, pentru a încerca să revenim în cupele europene. După, vom vedea.

Noi suntem cu picioarele pe pământ. Nu vorbește nimeni despre ceva care nu e pentru noi, cu tot respectul (n.r. titlul).

Eu mă bucur că suporterii noștri au venit aici, în număr mare, și le mulțumesc pentru susținerea lor, dar eu in general nu vorbesc de titlu, voi întrebaţi, dar eu nu zic nimic. Azi am câştigat printr-o conjunctură, dar putea să fie egal”, a declarat Bergodi la Prima Sport.

În sezonul regulat, cele două echipe și-au împărțit victoriile, FC Argeș câștigând la Mioveni cu 1-0, iar „șepcile roii” cu 3-1 la Cluj-Napoca.

Programul etapei a doua din playoff / playout

  • Joi, 19 martie

Dinamo Bucureşti – Universitatea Craiova 0-1

  • Vineri, 20 martie

FCSB – UTA Arad 1-0
CFR Cluj – FC Rapid 0-1

  • Sâmbătă, 21 martie

Metaloglobus Bucureşti – Petrolul Ploieşti 1-0
Csikszereda Miercurea Ciuc – Farul Constanţa 1-1
FC Argeş – Universitatea Cluj 0-1

  • Duminică, 22 martie

Ora 19.00 FC Hermannstadt – FC Botoşani

  • Luni, 23 martie

Ora 20.30 Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia

