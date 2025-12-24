Prima pagină » Sport » S-a stabilit: 11 echipe din Superliga de fotbal se vor pregăti în Antalya! Când reîncepe campionatul

S-a stabilit: 11 echipe din Superliga de fotbal se vor pregăti în Antalya! Când reîncepe campionatul

Rapid București, echipa antrenată de Costel Gâlcă, va efectua un stagiu de pregătire în Turcia, în perioada 3-12 ianuarie, în care va disputa două meciuri amicale, potrivit paginii de Facebook a clubului.

Giuleșteniii se vor pregăti timp de 10 zile în Turcia, în stațiunea Belek, din Antalya, dipă ce anul trecut, sub comanda lui Marius Șumudică, aleseseră Dubai din Emiratele Arabe Unite.

S-a stabilit: 11 echipe din Superliga de fotbal se vor pregăti în Antalya

Rapid va disputa partide de verificare împotriva liderului din Polonia, Wisla Plock, și contra ocupantei locului 2 din Bulgaria, ȚSKA 1948 Sofia.

FCSB va alege tot Turcia, unde Mihai Popescu și Joyskim Dawa, fundașii centrali, pe care FCSB nu s-a putut baza din cauza unor accidentări grave vor reveni la antrenamente.

În cantonamentul din Antalya, FCSB va disputa o singură partidă amicală, contra lui Beșiktaș, echipă cu 16 titluri de campioană în Turcia, pe data de 11 ianuarie.

Dinamo, la fel ca în anii trecuți, va alege tot Turcia, iar partidele de verificare vor fi cu Young Boys Berna și Gangwon FC.

Petrolul a ales același loc ca în 2025. Pe parcursul cantonamentului din Antalya, elevii lui Eugen Neagoe și-au stabilit cartierul general în Lara. Revenirea acasă este programată pentru data de 13 ianuarie, cu fix șase zile înainte de primul joc oficial din 2026, cu Universitatea Craiova.

11 echipe ar merge în Turcia în acaestă iarnă din Superligă: FCSB, Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova, U Cluj, Petrolul, FC Argeș, FC Botoșani, Hermannstadt, Metaloglobus și Csikszereda.

Care e prima etapă din 2026 – Superliga runda 22?

  • Vineri, 16 ianuarie

Ora 20.00 FC Rapid – Metaloglobus Bucureşti

  • Sâmbătă, 17 ianuarie

Ora 13.30 Unirea Slobozia – UTA Arad
Ora 18.00 Farul Constanţa – FC Hermannstadt
Ora 20.30 FC Argeş – FCSB

  • Duminică, 18 ianuarie

Ora 15.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Botoşani
Ora 17.45 CFR 1907 Cluj – Oţelul Galaţi
Ora 20.30 Dinamo Bucureşti – Universitatea Cluj

  • Luni, 19 ianuarie

Ora 20.00 Petrolul Ploieşti – Universitatea Craiova

Meciurile vor fi transmise live de Digi Sport și Prima Sport!

Cele mai noi