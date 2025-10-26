Metaloglobus a încheiat la egalitate meciul cu Universitatea Craiova, 0-0, din etapa a 14-a din Superliga, iar Ștefan Baiaram, care a ratat mai multe ocazii în această partidă, a vorbit după duelul de la Clinceni despre conflictul avut recent cu Mirel Rădoi.

La jocul cu FC Noah, din Conference League, Baiaram a văzut meciul din tribune. A avut o ieșire nepotrivită după ce a aflat că nu e titular, iar Mirel Rădoi a ales să-l scoată din lot.

Acum, antrenorul l-a folosit ca titular, iar jucătorul a lămurit contrele cu Mirel Rădoi, tehnician ce i-a oferit lui Baiaram un ceas de 18.000 de euro luna trecută, ca semn de apreciere. Fotbalistul a vrut să-i înapoieze ceasul oferit luna trecută, după contrele de la confruntarea cu FC Noah, dar omul de pe banca echipei oltene a refuzat.

Ștefan Baiaram a venit cu explicații, după contrele dure cu Mirel Rădoi. „Am discut și cu Mister. A fost o reacție nepotrivită”

„Trebuia să accept decizia. Vreau să îmi cer scuze tuturor. Am discut și cu Mister mai devreme. A fost o reacție nepotrivită. O să mă maturizez. Știu ce își dorește Mister. Trebuie să mă pregătesc mai bine. S-au creat foarte multe discuții. Nu avea nicio legătură ceasul primit cadou. Am avut o discuție cu Mister înainte de a începe preliminariile Conference League și s-a ținut de cuvânt. Nu a avut nicio legătură.

Nu era vorba să dău ceasul înapoi, doar că s-au creat multe discuții. Am încercat să evit aceste lucruri și am vrut să-l dau înapoi. M-am gândit că poate dacă aș da ceasul înapoi ar fi mai bine pentru toată lumea. Mister a zis că nu se pune problema despre așa ceva și că nu se gândește la aceste lucruri. Discuțiile nu au plecat de la ceas sau alte lucruri. Au plecat de a mă pregăti mai bine și a fi mult mai atent.

E o discuție normală cu suporterii, ca la fiecare meci. Toată lumea are nervi și e supărătă când nu câștigăm. Îi înțelegem, au făcut atâta drum până aici. Îmi doresc să rămână alături de noi pentru că doar împreună putem să reușim”, a spus Ștefan Baiaram, la Digi Sport.