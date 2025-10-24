Prima pagină » Sport » Mirel Rădoi a tunat după CONFLICTUL cu Baiaram. „Nu va exista niciodată un jucător care să aibă un loc de titular garantat”

Mirel Rădoi a tunat după CONFLICTUL cu Baiaram. „Nu va exista niciodată un jucător care să aibă un loc de titular garantat”

24 oct. 2025, 09:14, Sport
Mirel Rădoi a tunat după CONFLICTUL cu Baiaram. „Nu va exista niciodată un jucător care să aibă un loc de titular garantat”

Universitatea Craiova – Noah s-a încheiat 1-1, în Conference League, marcatori fiind Monday Etim (38), respectiv Nardin Mulahusejnovic (73).

Craiova a pierdut în primul meci din grupa de Conference League, 0-2 cu Rakow, și a remizat cu FC Noah, 1-1, iar oltenii vor juca în continuare cu Rapid Viena (6 noiembrie, în deplasare), Mainz (27 noiembrie, acasă), Sparta Praga (11 decembrie, acasă) și AEK Atena (18 decembrie, în deplasare).

Ștefan Baiaram a fost trecut pe lista de rezerve pentru meciul cu FC Noah, a reacționat nervos aflând că nu e titular și a ajuns să vadă meciul din tribune.

Mirel Rădoi a tunat după conflictul cu Baiaram

Atacantul a fost inițial trecut pe foaia de joc, dar criza sa de nervi din vestiar l-a determinat pe Mirel Rădoi să-l excludă din lot.

„Dacă era ceva ce nu funcționa cu Baiaram, nu mai juca deloc. Nu a acceptat decizia de a nu fi titular, a dat cu ușa când a ieșit la inspecția gazonului. Dacă îl băgam pe parcurs, poate lua cartonașul roșu, fiind nervos. În ultimul meci l-am scos după minutul 70 pentru că avea crampe, dacă la vârsta asta ieși cu crampe, despre ce vorbim? E important ca jucătorii că accepte ce decid antrenorii, aici nu mă refer doar la el.

E vorba de respectul față de colegi, toți ceilalți au acceptat deciziile mele. Dacă el crede că trebuie să fie titular de drept cât sunt eu aici, se înșală. Eu nu pot să merg să-i dau explicații lui Baiaram. El trebuie să respecte deciziile antrenorului. Lucrurile sunt simple. Am anunțat echipa, a avut reacția, apoi i-am spus că nu va face parte din lot. Am anunțat echipa de start, a avut reacția și i-am zis că nu poate fi în lot.

Depinde de el ce se va întâmpla de acum încolo. E un jucător important, dar nu va exista niciodată un jucător care să aibă un loc de titular garantat. El să înțeleagă că debutul la națională trebuie să fie o rampă de lansare, nu ceva după care să nu se mai înțeleagă nimeni cu el”, a spus Mirel Rădoi, la Digi Sport.

Mediafax
