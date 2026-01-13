„Stejarii” se mută la Iași pentru meciul cu Belgia! Când se joacă partida de rugby din Copou

Naționala de rugby a României va disputa meciul cu Belgia, singurul de pe teren propriu din grupele Campionatului European (Rugby Europe Championship), la Iași.

Rugby Europe a confirmat astăzi, oficial, noua locație a partidei. Întâlnirea va avea loc pe 15 februarie, ora 19:00, pe Stadionul „Emil Alexandrescu”.

Naționala de rugby revine după exact 10 ani la Iași, în 2016, România disputând aici două partide, cu Rusia și Germania, în Cupa Europeană a Națiunilor (actual Rugby Europe Championship).

„Este o mare bucurie pentru Federația Română de Rugby ca meciul cu Belgia să se joace la Iași. Vorbim de unul dintre cele mai importante puncte pe harta rugby-ului românesc, o zonă care a dat și continuă să dea mulți jucători valoroși echipei naționale, este o adevărată pepinieră de crescut Stejari.

Este mai mult decât îmbucurător că lucrurile se mișcă repede, în urmă cu o lună am avut o întâlnire cu Mihai Chirica, primarul municipiului Iași și am discutat și despre posibilitatea ca echipa națională a României să revină în capitala Moldovei și vreau să-i mulțumesc atât lui, cât și autorităților locale pentru sprijinul și deschiderea pe care ne-au arătat-o.

Echipa națională este a tuturor suporterilor, anul trecut am fost la Botoșani și a fost o atmosferă extraordinară, anul acesta mergem la Iași și sunt convins că prezența Stejarilor în aceste orașe va fi o sursă de motivație și de inspirație pentru viitorii jucători care vor îmbrăca tricoul României.

Așteptăm cât mai multă lume în tribunele Stadionului Emil Alexandrescu, avem nevoie de susținerea fanilor, iar Iași-ul a știut întotdeauna să-și primească Stejarii. Ca o tușă personală, Iași-ul are pentru mine o semnificație aparte, în urmă cu 24 de ani, în 2002, câștigam aici meciul cu Spania, 67-6, care ne aducea calificarea la Cupa Mondială din Australia din 2003.”, a declarat Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby.

România va debuta în sezonul 2026 al Campionatului European pe 8 februarie, într-un meci în deplasare, cu Germania. Urmează apoi partida cu Belgia, la Iași și ultima întâlnire din grupe, pe 22 februrie, în deplasare, cu Portugalia.

Va fi al șaptelea meci pe care naționala de rugby a României îl va disputa la Iași.

Ce meciuri s-au mai jucat la Iași?

25.10.1987 Rom ânia-URSS 18-10,Cupa FIRA

18.03.2001 România – Rusia 42-13, Cupa European ă a Națiunilor

05.10.2002 Rom ânia-Spania 67-6, Calific ări Cupa Mondială

27.03.2004 Rom ânia-Georgia 25-18,Cupa European ă a Națiunilor

27.02.2016 Rom ânia – Rusia 30-0, Cupa European ă a Națiunilor

12.03.2016 Rom ânia – Germania, 61-7, Cupa European ă a Națiunilor

