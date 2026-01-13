Încă un club de tradiție din fotbal dispare! Era înființat în 1919 și a jucat cu Juventus Torino

Angelo Alistar, fost jucător al echipei Ceahlăul și actual președinte, a anunțat iminenta desființare a clubului de fotbal de ligă secundă, la sfârșitul lunii ianuarie, din cauza lipsei finanțării.

Gruparea moldavă se află în insolvență și a rămas fără finanțatorul principal, după retragerea lui Anton Măzărianu în septembrie 2025, nemulțumit că autoritățile locale nu sprijină financiar clubul.

Ceahlăul Piatra Neamț dispare! Era înființat în 1919 și a jucat cu Juventus Torino

Alistar a lansat un apel public către toți cei care pot sprijini clubul să își arate susținerea față de echipă, dar este pesimist în privința acestui aspect.

„La momentul actual, așa cum am mai spus, data de 26 ianuarie 2026 probabil va însemna finalul acestui club de fotbal. Suntem deschiși la orice fel de discuție, de colaborare pentru ca activitatea CSM Ceahlăul să continue și să nu ajungem la desființare.

Într-adevăr, din punct de vedere economic, situația este una dificilă în toată țara, dar nu pot crede că un județ cu tradiție în sport, precum Neamțul, poate să rămână fără reprezentare în primele trei divizii fotbalistice ale țării”, a declarat Angelo Alistar.

Fondat în 1919, clubul de fotbal din Piatra-Neamț s-a reînființat în anul 2016 sub denumirea de CSM Ceahlăul Piatra-Neamț, după ce fosta echipă, FC Ceahlăul Piatra-Neamț se desființase din cauza datoriilor acumulate. În 1999 echipa a jucat în Cupa Intertoto cu Juventus Torino (0-0 și 1-1)

Și-au vîndut vedeta pe 60.000 de euro

Carl Davordzie, cel mai bun fotbalist, s-a transferat la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Președintele nemțenilor a explicat că clubul pe care îl conduce a fost nevoit să renunțe la golgheterul ghanez, cu suma încasată, aproximativ 60.000 de euro, fiind achitate câteva restanțe salariale către angajați.

CSM Ceahlăul ocupă locul 15 din 22 de echipe, după 17 etape disputate din Liga a II-a. Competiția se va relua pe 21 februarie.