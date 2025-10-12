Prima pagină » Sport » Tot ce trebuie să știți despre România-Austria! Meciul începe la 21.45

Tot ce trebuie să știți despre România-Austria! Meciul începe la 21.45

12 oct. 2025, 18:32, Sport
Tot ce trebuie să știți despre România-Austria! Meciul începe la 21.45

România va juca duminică (ora 21:45), împotriva Austriei, la București, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

În Grupa H, Austria ocupă primul loc, cu 15 puncte (5 jocuri), urmată de Bosnia-Herțegovina, 13 puncte (6 jocuri), România, 7 puncte (5 jocuri), Cipru, 5 puncte (6 jocuri), San Marino, 0 puncte (6 jocuri).

Tot ce trebuie să știți despre România-Austria! Meciul începe la 21.45

Florin Tănase. atacantul de la FCSB, este optimist pentru meciul de la Arena națională.

„E clar că nu va fi un meci ușor, dar consider că suntem pregătiți pentru acest meci. Eu nu cred că va conta cine marchează, dar e clar că mi-aș dori să marchez, pentru că sunt jucător ofensiv. Dar sper ca mâine să câștigăm și cu un gol al unui fundaș. Trebuie să creștem ca joc pentru a putea trece de baraj. E clar că Austria e o echipă de top, are în componență jucători din campionate tari, majoritatea sunt în Bundesliga. Este o echipă de top”, a spus Tănase.

Jucătorul dela FCSB a precizat că este pregătit să evolueze în meciul cu Austria pe orice post i-ar cere selecționerul Mircea Lucescu: „Eu sunt pregătit să joc pe orice poziție. Unde va fi nevoie de mine îmi voi pune calitățile în slujba echipei”.

Tonul imnului de stat al României va fi dat de tenorul Teodor Ilincăi, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați tenori ai generației sale.

Posesor a numeroase premii și distincții, a colaborat cu prestigioase teatre de operă din toată lumea: Monte Carlo, Londra, Hamburg, Viena, Sevilia, Genova, Budapesta, Hanovra, Berlin, Dresda, München, Düsseldorf, Bilbao, Moscova, Toulouse, Tbilisi, Riga, Varșovia, Tokyo, Strasbourg, Barcelona, Cardiff, Bruxelles, Madrid, Sydney, Paris, San Diego, Marsilia, Lausanne, Santiago de Chile, Frankfurt, Geneva, Zürich.

Cristi Manea, Bogdan Racovițan, Raul Opruț, Cătălin Cîrjan, Alexandru Dobre și David Miculescu au fost lăsați în afara lotului de Lucescu.

Care e lotul României pentru acest meci?

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (Udinese)
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun), Virgil GHIȚĂ (Hannover), Mihai POPESCU (FCSB), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt)
  • MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena), Vlad DRAGOMIR (Pafos), Adrian ȘUT (FCSB), Dennis MAN (PSV), Olimpiu MORUȚAN (Aris Salonic), Ianis HAGI (Alanyaspor), Florin TĂNASE (FCSB), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Valentin MIHĂILĂ (Rizespor)
  • ATACANȚI: Louis MUNTEANU (CFR Cluj), Daniel BÎRLIGEA (FCSB)

Clasamentul grupei

  • Austria – 15 puncte (5 jocuri)
  • Bosnia-Herțegovina – 13 puncte (6 jocuri)
  • Cipru – 8 puncte (7 jocuri)
  • România – 7 puncte (5 jocuri)
  • San Marino – niciun punct (7 jocuri)

Ce meciuri au mai rămas de jucat?

  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

România – Austria, diseară, ora 21.45! Care va fi primul 11 trimis de Mircea Lucescu

Citește și

SPORT Cosmin Olăroiu, la un pas de CALIFICAREA la Cupa Mondială 2026! În schimb Mircea Lucescu are mari emoții
12:05
Cosmin Olăroiu, la un pas de CALIFICAREA la Cupa Mondială 2026! În schimb Mircea Lucescu are mari emoții
SPORT România – Austria, diseară, ora 21.45! Care va fi primul 11 trimis de Mircea Lucescu
10:16
România – Austria, diseară, ora 21.45! Care va fi primul 11 trimis de Mircea Lucescu
SPORT A mai dispărut un membru al Generației MEXIC 1970: Flavius Domide! Mai sunt în viață 7 fotbaliști din lotul României de atunci
08:19
A mai dispărut un membru al Generației MEXIC 1970: Flavius Domide! Mai sunt în viață 7 fotbaliști din lotul României de atunci
IMAGINI INCREDIBILE Scandal uriaș la baza FCSB din Berceni. Sute de mașini și motociclete au dat buzna pe proprietatea lui Gigi Becali. Poliția a intervenit
06:32
Scandal uriaș la baza FCSB din Berceni. Sute de mașini și motociclete au dat buzna pe proprietatea lui Gigi Becali. Poliția a intervenit
SPORT Cine MINTE? Mircea Lucescu sau familia lui Răzvan Marin? „Eu nu forţez niciodată jucătorii”
18:36
Cine MINTE? Mircea Lucescu sau familia lui Răzvan Marin? „Eu nu forţez niciodată jucătorii”
SPORT Mircea Lucescu s-a ENERVAT înainte de partida cu Austria! „Haideți, mă lăsați? Toţi sunteți selecționeri! Bravo vouă”
18:16
Mircea Lucescu s-a ENERVAT înainte de partida cu Austria! „Haideți, mă lăsați? Toţi sunteți selecționeri! Bravo vouă”
Mediafax
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu atacă dur PSD-ul şi acuză „şarada bine regizată” a amânării alegerilor pentru Bucureşti
Digi24
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar fi refuzat cuplul intervențiile chirurgicale
Cancan.ro
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Stupoare la Chișinău după rezultatele unui sondaj realizat în România. Jurnalist: „Nu pot să înțeleg această combinație de trădare și spaimă”
Mediafax
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu atacă dur PSD-ul şi acuză „şarada bine regizată” a amânării alegerilor pentru Bucureşti
Click
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
Digi24
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
Cancan.ro
Cine este soțul Marinelei Chelaru și cu ce se ocupă. Adrian Cula are o meserie total diferită de a regretatei actrițe
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
observatornews.ro
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Apar noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra care a murit la scurt timp după naștere. Incredibil de ce ar fi refuzat soțul ei intervențiile chirurgicale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
Evz.ro
Drama neștiută a Marinelei Chelaru. Ce i-ar fi declanșat boala care a doborât-o
A1
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok: “Eu n-am nevoie de populația României care e incultă, analfabetă, agramată și afonă.”
RadioImpuls
Motivul pentru care Veronica a fost la un pas să oprească date-ul cu Ahmed. Ce a observat la concurentul din Casa Iubirii și cum a încercat să se apere în fața ei: "Îți dau cuvântul meu de onoare. Pun mâna pe inimă". S-a încurcat în explicații
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai extreme evenimente de pe Pământ acum 6 milioane de ani