Tot ce trebuie să știți despre România-Austria! Meciul începe la 21.45

România va juca duminică (ora 21:45), împotriva Austriei, la București, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

În Grupa H, Austria ocupă primul loc, cu 15 puncte (5 jocuri), urmată de Bosnia-Herțegovina, 13 puncte (6 jocuri), România, 7 puncte (5 jocuri), Cipru, 5 puncte (6 jocuri), San Marino, 0 puncte (6 jocuri).

Florin Tănase. atacantul de la FCSB, este optimist pentru meciul de la Arena națională.

„E clar că nu va fi un meci ușor, dar consider că suntem pregătiți pentru acest meci. Eu nu cred că va conta cine marchează, dar e clar că mi-aș dori să marchez, pentru că sunt jucător ofensiv. Dar sper ca mâine să câștigăm și cu un gol al unui fundaș. Trebuie să creștem ca joc pentru a putea trece de baraj. E clar că Austria e o echipă de top, are în componență jucători din campionate tari, majoritatea sunt în Bundesliga. Este o echipă de top”, a spus Tănase.

Jucătorul dela FCSB a precizat că este pregătit să evolueze în meciul cu Austria pe orice post i-ar cere selecționerul Mircea Lucescu: „Eu sunt pregătit să joc pe orice poziție. Unde va fi nevoie de mine îmi voi pune calitățile în slujba echipei”.

Tonul imnului de stat al României va fi dat de tenorul Teodor Ilincăi, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați tenori ai generației sale.

Posesor a numeroase premii și distincții, a colaborat cu prestigioase teatre de operă din toată lumea: Monte Carlo, Londra, Hamburg, Viena, Sevilia, Genova, Budapesta, Hanovra, Berlin, Dresda, München, Düsseldorf, Bilbao, Moscova, Toulouse, Tbilisi, Riga, Varșovia, Tokyo, Strasbourg, Barcelona, Cardiff, Bruxelles, Madrid, Sydney, Paris, San Diego, Marsilia, Lausanne, Santiago de Chile, Frankfurt, Geneva, Zürich.

Cristi Manea, Bogdan Racovițan, Raul Opruț, Cătălin Cîrjan, Alexandru Dobre și David Miculescu au fost lăsați în afara lotului de Lucescu.

Care e lotul Rom â niei pentru acest meci?

PORTARI: Ionu ț RADU (Celta Vigo), Ștefan T ÂRNOVANU (FCSB), R ăzvan SAVA (Udinese)

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun ), Virgil GHIȚĂ (Hannover), Mihai POPESCU (FCSB), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt)

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena), Vlad DRAGOMIR ( Pafos ), Adrian ȘUT (FCSB), Dennis MAN (PSV), Olimpiu MORUȚAN (Aris Salonic), Ianis HAGI ( Alanyaspor ), Florin TĂNASE (FCSB), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Valentin MIHĂILĂ (Rizespor)

ATACANȚI: Louis MUNTEANU (CFR Cluj), Daniel B ÎRLIGEA (FCSB)

Clasamentul grupei

Austria – 15 puncte (5 jocuri)

Bosnia-Her țegovina – 13 puncte (6 jocuri)

Cipru – 8 puncte (7 jocuri)

Rom ânia – 7 puncte (5 jocuri)

San Marino – niciun punct ( 7 jocuri)

Ce meciuri au mai r ămas de jucat?

Duminic ă, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROM ÂNIA – Austria (21:45)

S âmb ătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROM ÂNIA (21:45)

Mar ți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROM ÂNIA – San Marino (21:45)

