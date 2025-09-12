Islam Slimani este noul atacant al celor de la CFR Cluj. El și-a început cariera la CR Belouizdad, după care a ajuns la Sporting Lisabona, unde a marcat 61 de goluri și a dat 16 pase decisive.

Apoi, s-a transferat la Leicester sau Newcastle. După perioada din Anglia a jucat în Franța, la AS Monaco, Olympique Lyon sau Stade Brestois.

A mai evoluat în Turcia, la Fenerbahce, în Brazilia, la Coritiba, dar și în Belgia, la Anderlecht, Westerlo și Mechelen.

Transfer uriaș la CFR Cluj. A semnat Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria naționalei Algeriei

La naționala Algeriei a jucat 102 meciuri, având 46 de goluri. E cel mai bun marcator din istoria primei reprezentative a țării sale.

Islam Slimani a câștigat Cupa Africii pe Națiuni și a participat la Cupa Mondială din Brazilia. În 2013, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului din țara sa.

Islam Slimani, 37 de ani, va câștiga 8.500 de euro lunar la CFR Cluj, potrivit ProSport. Cota sa e de 500.000 de euro, conform Transfermarkt.

Ce transferuri a mai făcut CFR Cluj în această vară

Au venit atacantul nord-macedonean Marko Gjorgjievski (ultima oară la Sileks Kratovo), mijlocașul kosovar Drilon Islami (FC Prishtina), mijlocașul croat Karlo Muhar (Al-Orobah/Arabia Saudită), fundașul croat Antonio Bosec (Slaven Belupo), atacantul Tudor Cociș (Sănătatea Cluj), fundașul moldovean Daniel Dumbravanu (Messina), fundașul nigerian Kenneth Omeruo (Kasimpașa), portarul italian Alessandro Micai (Cosenza), mijlocașul Andrei Cordea (Al-Tai), mijlocașul francez Tidiane Keita (Petrolul Ploiești), mijlocașul Ovidiu Perianu (FCSB), fundașul francez Kurt Zouma (Al-Orobah), fundașul francez Marcus Coco (FC Nantes) și portarul Octavian Vâlceanu (Concordia Chiajna).

Au plecat de la CFR Cluj: Marko Gjorgjievski (cedat la FC Hermannstadt), Antonio Bosec (contract reziliat), Tudor Cociș (Știința Poli Timișoara), Daniel Dumbravanu (împrumutat la FC Voluntari), Beni Nkololo (Panetolikos), mijlocașul ofensiv ghanez Emmanuel Mensah (împrumutat la Gloria Bistrița), Leo Bolgado (împrumutat la Rapid București) și Virgiliu Postolachi (Universitatea Cluj).