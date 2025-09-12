Prima pagină » Sport » Transfer uriaș la CFR Cluj. A semnat Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria naționalei Algeriei

Transfer uriaș la CFR Cluj. A semnat Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria naționalei Algeriei

12 sept. 2025, 07:24, Sport
Transfer uriaș la CFR Cluj. A semnat Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria naționalei Algeriei

Islam Slimani este noul atacant al celor de la CFR Cluj. El și-a început cariera la CR Belouizdad, după care a ajuns la Sporting Lisabona, unde a marcat 61 de goluri și a dat 16 pase decisive.

Apoi, s-a transferat la Leicester sau Newcastle. După perioada din Anglia a jucat în Franța, la AS Monaco, Olympique Lyon sau Stade Brestois.

A mai evoluat în Turcia, la Fenerbahce, în Brazilia, la Coritiba, dar și în Belgia, la Anderlecht, Westerlo și Mechelen.

Transfer uriaș la CFR Cluj. A semnat Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria naționalei Algeriei

La naționala Algeriei a jucat 102 meciuri, având 46 de goluri. E cel mai bun marcator din istoria primei reprezentative a țării sale.

Islam Slimani a câștigat Cupa Africii pe Națiuni și a participat la Cupa Mondială din Brazilia. În 2013, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului din țara sa.

Islam Slimani, 37 de ani, va câștiga 8.500 de euro lunar la CFR Cluj, potrivit ProSport. Cota sa e de 500.000 de euro, conform Transfermarkt.

Ce transferuri a mai făcut CFR Cluj în această vară

Au venit atacantul nord-macedonean Marko Gjorgjievski (ultima oară la Sileks Kratovo), mijlocașul kosovar Drilon Islami (FC Prishtina), mijlocașul croat Karlo Muhar (Al-Orobah/Arabia Saudită), fundașul croat Antonio Bosec (Slaven Belupo), atacantul Tudor Cociș (Sănătatea Cluj), fundașul moldovean Daniel Dumbravanu (Messina), fundașul nigerian Kenneth Omeruo (Kasimpașa), portarul italian Alessandro Micai (Cosenza), mijlocașul Andrei Cordea (Al-Tai), mijlocașul francez Tidiane Keita (Petrolul Ploiești), mijlocașul Ovidiu Perianu (FCSB), fundașul francez Kurt Zouma (Al-Orobah), fundașul francez Marcus Coco (FC Nantes) și portarul Octavian Vâlceanu (Concordia Chiajna).

Au plecat de la CFR Cluj: Marko Gjorgjievski (cedat la FC Hermannstadt), Antonio Bosec (contract reziliat), Tudor Cociș (Știința Poli Timișoara), Daniel Dumbravanu (împrumutat la FC Voluntari), Beni Nkololo (Panetolikos), mijlocașul ofensiv ghanez Emmanuel Mensah (împrumutat la Gloria Bistrița), Leo Bolgado (împrumutat la Rapid București) și Virgiliu Postolachi (Universitatea Cluj).

Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni: Prognoza emisă de ANM
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Ultimele 2 întrebări la care Charlie Kirk a răspuns. Ambele par a fi o coincidență cu asasinarea sa
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen
Mediafax
Este NATO pregătită pentru un conflict major cu Rusia?
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Antena 3
„Putin ne va ataca. A trimis deja primul mesaj de război Europei”. Liderii europeni, în alertă după invazia dronelor Rusiei în Polonia
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
Ultimele cuvine ale ucrainencei Iryna din SUA. Cui i-a dat mesaj și ce a scris în el
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
O elevă eminentă a murit în prima săptămână de școală. Iasmina avea doar 15 ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Evz.ro
O funcție Apple, blocată în Europa. Explicația companiei
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Ce ascunde, de fapt, Dorobanțu? Mesajul criptic care a pus pe jar susținătorii concurentului din Casa Iubirii. INCREDIBIL ce a avut curajul să spună! Este lovitura pe care nu o aștepta nimeni
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Roverul Perseverance a găsit cele mai bune dovezi de până acum pentru viața pe Marte
EXTERNE Fostul președinte al Braziliei, CONDAMNAT la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Trump reacționează dur: „E groaznic”
10:01
Fostul președinte al Braziliei, CONDAMNAT la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Trump reacționează dur: „E groaznic”
HOROSCOP Perioadă prosperă pentru 3 zodii, până pe 21 septembrie 2025. Norocul va fi de partea lor
09:55
Perioadă prosperă pentru 3 zodii, până pe 21 septembrie 2025. Norocul va fi de partea lor
ACTUALITATE CTP spune că nu simte EMPATIE pentru Kirk. „Ucigașul l-a trimis printre cei care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament”
09:55
CTP spune că nu simte EMPATIE pentru Kirk. „Ucigașul l-a trimis printre cei care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament”
EXTERNE Andrew Tate, Elon Musk și alți milionari au anunțat DONAȚII după moartea refugiatei ucrainene ucise în SUA. Pentru ce vor fi folosiți banii
09:30
Andrew Tate, Elon Musk și alți milionari au anunțat DONAȚII după moartea refugiatei ucrainene ucise în SUA. Pentru ce vor fi folosiți banii
ACTUALITATE Administratorul restaurantului Cupola din Prahova, găsit MORT într-o anexă a localului. Primele ipoteze ale anchetei
09:29
Administratorul restaurantului Cupola din Prahova, găsit MORT într-o anexă a localului. Primele ipoteze ale anchetei
ACTUALITATE Meteo 12 septembrie 2025. Vremea se răcește, astăzi. Temperaturi maxime de 28°C, ploi și vânt puternic
09:18
Meteo 12 septembrie 2025. Vremea se răcește, astăzi. Temperaturi maxime de 28°C, ploi și vânt puternic