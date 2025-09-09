Prima pagină » Sport » CFR Cluj, o nouă „bombă” în mercato: a adus un fotbalist cu 150 de meciuri în Ligue 1

09 sept. 2025, 17:44, Sport
CFR Cluj a anunțat, imediat după aducerea vedetei Zouna, pe site-ul său oficial, transferul jucătorului Marcus Coco.

Marcus Coco este un fundaș dreapta polivalent, care a jucat până acum, în cariera sa, în prima ligă franceză. El a debutat în fotbalul profesionist pentru EA Guingamp, unde a bifat 150 de meciuri în Ligue 1 și Cupa Franței.

În ultimele șase sezoane, Marcus Coco a evoluat pentru FC Nantes, îmbrăcând tricoul „canarilor” de 152 de ori, în Ligue 1, Cupa Franței și Europa League. El a cucerit Cupa Franței cu FC Nantes în 2022.

La nivel internațional, Coco a evoluat pentru echipa de tineret a Franței, însă la nivel de seniori a reprezentat selecționata din Guadelupa, pentru care a debutat în anul 2023.

Fundașul dreapta ar fi avut de ales între CFR Cluj și Hapoel Tel Aviv, scrie ProSport, și a decis într-un final să accepte oferta deținătoarei Cupei României. Marcus Coco este al doilea fotbalist de top pe care CFR Cluj îl aduce în acest final de mercato, după Kurt Zouma.

Gjorgjievski, la Hermannstadt

Marko Gjorgjievski, fostul golgheter al campionatului din Macedonia de Nord, s-a transferat definitiv de la Fotbal Club CFR 1907 CLUJ şi a semnat un contract valabil pentru următoarele trei sezoane cu FC Hermannstadt.

Tranzacţia s-a realizat în ultimele ore de mercato din acest început de sezon. Marko este un atacant macedonean în vârstă de 25 de ani, care a bifat 7 selecţii şi a înscris un gol pentru reprezentativa U21 a ţării sale.

Rapid şi CFR Cluj au ajuns la un acord privind împrumutul fundaşului brazilian Leo Bolgado (27 ani), până la finalul acestui sezon, cu opţiune de cumpărare.

