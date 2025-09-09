Rapid, transfer oficial de la CFR Cluj. O altă mutare a picat în ultimul moment. Care e motivul

Rapid și CFR Cluj au efectuat transferul fundașului brazilian Leo Bolgado, 27 ani.

Apărătorul va juca sub formă de împrumut la echipa din Giulești până la finalul sezonului și Rapid are opțiune de cumpărare.

Bolgado a fost format la Cruzeiro și Coimbra. A mai jucat la echipe ca Alverca, Leixoes și Casa Pia. La CFR era din vara trecută și la formația din Gruia a evoluat în 52 de meciuri, unde a înscris trei goluri și a dat o pasă decisivă.

Rapid, transfer oficial de la CFR Cluj

„Sunt foarte bucuros că voi juca la Rapid. Știu ce atmosferă extraordinară este pe Giulești și abia aștept să intru pe teren în fața acestor suporteri. Vin cu multă determinare și sunt gata să dau totul pentru echipă și să ne îndeplinim obiectivele împreună!”, a spus Leo Bolgado.

De la Rapid a plecat Omar El Sawy, împrumutat la U Cluj. Iar CFR Cluj a renunțat ieri și la atacantul moldovean Virgiliu Postolachi, transferat la U Cluj, atacantul francez Beni Nkololo, transferat la Panetolikos, mijlocașul ofensiv ghanez Emmanuel Mensah, împrumutat la Gloria Bistrița, și fundașul moldovean Daniel Dumbravanu, împrumutat la FC Voluntari.

Transferul lui Alin Fică la Rapid a picat

Rapid îi oferea lui Alin Fică un salariu de 12.000 de euro lunar în primul an de contract, urmând să crească la 13.000 și 14.000 de euro în următorii doi ani, dar impresarul acestui transfer a cerut mai mult și oficialii formației din Giulești au refuzat. Interesant e că Fică ar avea la CFR Cluj un salariu de 5.000 de euro pe lună.

„CFR s-a înțeles cu Rapid pentru transfer! Rapid trebuia sa poarte discuțiile finale cu Alin. Salariul propus a fost de 12.000 pe lună, doar că impresarul a plusat. Oficialii din Giulești au refuzat planul de ultima oră al impresarului și transferul s-a blocat. În acest moment, jucătorul câștigă mai puțin de jumătate din cât ar fi încasat la Rapid” notează GSP. Lucian Marinescu e impresarul care a cerut încă 1.000 de euro, ca Fică să aibă 13.000 de euro pe lună salariul, iar mutarea a picat.