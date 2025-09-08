Prima pagină » Sport » Transferuri în Superliga. Leo Bolgado și Alin Fică, de la CFR Cluj la Rapid

08 sept. 2025, 18:07, Sport
Patronul celor de la CFR Cluj, Nelu Varga, a anunțat că Leo Bolgado și Alin Fică semnează cu Rapid.

Leo Bolgado a fost dorit și de FCSB, dar va ajunge la Rapid. Jucătorul de 27 de ani e cotat la 1.8 milioane de euro.

Alin Fică a jucat 16 meciuri la CFR Cluj, are două goluri și o pasă decisivă.

CFR Cluj are 20 la sută din viitoare transferuri ale celor doi jucători.

Mutarea e de un milion de euro. Fica va lua 12.000 de euro salariu lunar la Rapid și Bolgado va primi 18.000 de euro lunar.

Leo Bolgado a mai jucat la Coimbra, Alverca, Leixoes și Casa Pia. A ajuns la CFR Cluj pentru 500.000 de euro în 2024.

Ca fundași centrali la Rapid sunt Lars Kramer, Alexandru Pașcanu și Denis Ciobotariu sau Cristi Ignat.

CFR Cluj a renunțat și la Emmanuel Mensah (21 de ani), care a plecat sub formă de împrumut la Gloria Bistrița, și Daniel Dumbrăvanu (24 de ani) care a ajuns la FC Voluntari, sub formă de împrumut. „(n.r. este adevărat că Bolgado și Fică merg la Rapid?) Da, este adevărat”, a spus Nelu Varga, potrivit ProSport.

De ce nu l-a luat FCSB pe Leo Bolgado. „Bolgado mie îmi place. E lent, e cutare. Dar pentru mine un fundaș central dacă dă cu capul eu îl iau. Pe Szukala l-am văzut la Bistrița că dă cu capul. Bolgado e înalt, dă cu capul. M-a sunat cineva că vrea 800.000…Eu dacă nu vreau un jucător, zic mersi că scap de el. Sunteți nebuni? Să zică mersi că scapă de el. Cum să mai dau și 800.000? Să-mi dea mie niște bani ca să-i scap de el. Eu când l-am dat și pe Crețu…Nu i-am dat bani 30.000? I-am dat lui Mihai să-i dea. Toți care au plecat le-am dat 30.000, 50.000, 20.000. Dacă-l dau ei gratis, hai mă să-l iau”,declara Gigi Becali.

