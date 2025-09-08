FCSB a vrut să-l transfere pe Mario Tudose de la FC Argeș, dar mutarea a picat. Pe lista echipei roș-albastre a fost și Leo Bolgado de la CFR Cluj, care va semna cu Rapid.

Gigi Becali, în ultima zi de transferuri, a anunțat că nu mai vrea să aducă niciun jucător și a spus de ce au picat mutările vehiculate recent.

Tudose, fundaș central de 20 de ani, ar fi îndeplinit și varianta pentru regula U21, unde FCSB stă slab, dar Becali spune că cei de la FC Argeș au pretenții exagerate. Tudose e în coproprietate cu Benfica, iar portughezii era și ei implicați în transfer.

Gigi Becali a luat foc, după ce a picat transferul la FCSB. „Să se învețe minte. Să stea toți drepți în fața mea”

„Ce Bolgado? Nu mă mai interesează! Am decis că vreau un fundaș pentru regula U21. Nu-l mai vreau pe Bolgado. Dar nici pe Tudose nu-l mai vreau. Să se învețe minte lumea.

Cei de la FC Argeș spun acum că sunt de acord să-l dea, dar nu mai vreau eu. Trebuia să dau o lecție de asta. Când dau banii, lumea trebuie să accepte și să stea drepți! Inițial au spus că să vedem, că nu știu ce. Acum spun că jucătorul vrea să plece, că nu știu ce cu tatăl lui… Ei vor acum să-l dea, dar nu mai vreau eu! Ca să dau un exemplu.

Eu le pun banii pe masă și trebuie să accepte. Să se învețe minte! Faci ca Becali. Să stea toți drepți când sună Becali. De asta e FCSB, «Faci Ce Spune Becali». La revedere, tată! Cu Becali nu te joci. Nu o să mai iau niciun fundaș”, a declarat Gigi Becali, potrivit GSP.

