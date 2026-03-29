Trei victorii la rând pentru U BT Cluj în Liga Adriatică la baschet masculin

Trei victorii la rând pentru U BT Cluj în Liga Adriatică la baschet masculin
Galerie Foto 5

U BT Cluj a trecut, în deplasare, formaţia Cedevita Olimpija Ljubljana, scor 84-72 (42-35), în etapa a V-a din Top 8 al Ligii Adriatice, meci disputat sâmbătă seara.

Miercuri, cu trei zile în urmă, U BT Cluj învingea Cedevita în BT Arena, în meci restant din prima rundă.

Trei victorii la rând pentru U BT Cluj în Liga Adriatică la baschet masculin

Principalii marcatori ai partidei au fost Gibson 24 puncte, Nikolic 10, pentru gazde, respectiv Molinar 21, Ceaser 17, Kulvietis 15, Miletic 14, Creek 14, pentru U BT Cluj.

Mihai Silvășan a decis ca primul cinci din acest meci să fie compus din: Iverson Molinar, Daron Russell, Mitch Creek, Dušan Miletic și Saulius Kulvietis.

De partea cealaltă, titularii aruncați în teren de Zvezdan Mitrovic au fost:Dewane Stewart, Aleksej Nikolic, Houindo, Jaka Blazic și Matthew Hurt, scrie site-ul baschet.ro.

În primele meciuri din optimile Ligii Adriatice, U BT Cluj a obţinut rezultatele: 85-97 cu Steaua Roşie Belgrad, 89-94 cu Buducnost, 93-90 cu KK Bosna şi 98-95 cu Cedevita.

Urmează meciurile U – KK Bosna (5 aprilie), Steaua Roşie Belgrad – U (13 aprilie), U – Buducnost (19 aprilie).

U BT Cluj s-a calificat în Top 8 după ce a încheiat grupa A pe locul 3, cu un bilanţ de 10 victorii şi 6 eşecuri (26 puncte).

S-a semnat oficial Memorandumul de Înțelegere pentru înființarea „Network of Basketball Veterans of Southeast Europe”

Federația Român de Baschet a găzduit, în perioada 19–22 martie 2026, cel de-al șaselea și ultimul eveniment sportiv din cadrul proiectului european „Keep the Ball Rolling” (KBR), o inițiativă finanțată prin programul Erasmus+ Sport, care promovează incluziunea, sănătatea și participarea activă în comunitățile din Europa de Sud-Est.

Cu aceast ocazie a fost semnat oficial Memorandumul de Înțelegere pentru înființarea „Network of Basketball Veterans of Southeast Europe”.

Evenimentul de la Bucureştu a marcat punctul culminant al proiectui desfășurat pe parcursul a 18 luni, după o serie de întâlniri internaționale organizate în țări partenere, susține FR de Baschet.

Primul eveniment a avut loc la Sofia, în aprilie 2025, reunind peste 200 de participanți și incluzând activități dedicate sportului incluziv, baschetului 3×3, baschetului în scaun rulant și competițiilor pentru toate vârstele. Ulterior, la Ogulin (Croația), proiectul a continuat prin meciuri de veterani, turnee de juniori și workshopuri pentru antrenori și comunitate.

Citește și

SPORT Marcel Răducanu a tăiat în carne după eșecul cu Turcia: „Calificarea s-a pierdut în grupă, ne-am săturat de jucători cu fițe”
08:53
Marcel Răducanu a tăiat în carne după eșecul cu Turcia: „Calificarea s-a pierdut în grupă, ne-am săturat de jucători cu fițe”
SPORT Ion Țiriac, mesaj DUR despre noul stadion Dinamo: „E cea mai mare prostie pe care am auzit-o în ultimii ani”
18:58
Ion Țiriac, mesaj DUR despre noul stadion Dinamo: „E cea mai mare prostie pe care am auzit-o în ultimii ani”
SPORT Ion Țiriac a explicat de ce România a pierdut cu Turcia! Ce spune și despre SOSIREA lui Gică Hagi ca selecționer al tricolorilor
18:20
Ion Țiriac a explicat de ce România a pierdut cu Turcia! Ce spune și despre SOSIREA lui Gică Hagi ca selecționer al tricolorilor
SPORT Începe Țiriac Open 2026! Ce au declarat Ilie Năstase și Ion Țiriac înainte de start
15:38
Începe Țiriac Open 2026! Ce au declarat Ilie Năstase și Ion Țiriac înainte de start
SPORT Victorie mare pentru „tricolorii mici” la Priștina! Kosovo – România 0-1 cu selecționerul Curelea eliminat
08:40
Victorie mare pentru „tricolorii mici” la Priștina! Kosovo – România 0-1 cu selecționerul Curelea eliminat
SPORT Presa din Turcia susține că Florin Tănase a făcut scandal după înfrângerea României: ”A aruncat cu un scaun după colegul său”. Cum a reacționat FRF
18:22, 27 Mar 2026
Presa din Turcia susține că Florin Tănase a făcut scandal după înfrângerea României: ”A aruncat cu un scaun după colegul său”. Cum a reacționat FRF
Mediafax
Washington Post: Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran
Digi24
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
Cancan.ro
Cine va câștiga Survivor 2026? Am întrebat Inteligența Artificială. Ce nume ne-a dat și de ce
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
Afacerea Blue Air: Statul a plătit 319 milioane de lei pentru o companie garantată cu avioane de 30 ani și o pădurice. Cât s-a recuperat
Mediafax
Ceri sfaturi inteligenței artificiale? Iată care sunt riscurile
Click
Câți bani trebuie să scoți din buzunar dacă vrei să-ți cânte la nuntă Valentin Sanfira. Tarifele în funcție de program
Digi24
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii. Care sunt riscurile
Cancan.ro
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Ce se întâmplă doctore
Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani! Imagini de senzație din vacanță! Și-a încântat fanii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Descopera.ro
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Cine a fost Artemis? Faceți cunoștință cu zeița greacă care a inspirat întoarcerea NASA pe Lună!

