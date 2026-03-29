U BT Cluj a trecut, în deplasare, formaţia Cedevita Olimpija Ljubljana, scor 84-72 (42-35), în etapa a V-a din Top 8 al Ligii Adriatice, meci disputat sâmbătă seara.

Miercuri, cu trei zile în urmă, U BT Cluj învingea Cedevita în BT Arena, în meci restant din prima rundă.

Trei victorii la rând pentru U BT Cluj în Liga Adriatică la baschet masculin

Principalii marcatori ai partidei au fost Gibson 24 puncte, Nikolic 10, pentru gazde, respectiv Molinar 21, Ceaser 17, Kulvietis 15, Miletic 14, Creek 14, pentru U BT Cluj.

Mihai Silvășan a decis ca primul cinci din acest meci să fie compus din: Iverson Molinar, Daron Russell, Mitch Creek, Dušan Miletic și Saulius Kulvietis.

De partea cealaltă, titularii aruncați în teren de Zvezdan Mitrovic au fost:Dewane Stewart, Aleksej Nikolic, Houindo, Jaka Blazic și Matthew Hurt, scrie site-ul baschet.ro.

În primele meciuri din optimile Ligii Adriatice, U BT Cluj a obţinut rezultatele: 85-97 cu Steaua Roşie Belgrad, 89-94 cu Buducnost, 93-90 cu KK Bosna şi 98-95 cu Cedevita.

Urmează meciurile U – KK Bosna (5 aprilie), Steaua Roşie Belgrad – U (13 aprilie), U – Buducnost (19 aprilie).

U BT Cluj s-a calificat în Top 8 după ce a încheiat grupa A pe locul 3, cu un bilanţ de 10 victorii şi 6 eşecuri (26 puncte).

S-a semnat oficial Memorandumul de Înțelegere pentru înființarea „Network of Basketball Veterans of Southeast Europe”

Federația Român de Baschet a găzduit, în perioada 19–22 martie 2026, cel de-al șaselea și ultimul eveniment sportiv din cadrul proiectului european „Keep the Ball Rolling” (KBR), o inițiativă finanțată prin programul Erasmus+ Sport, care promovează incluziunea, sănătatea și participarea activă în comunitățile din Europa de Sud-Est.

Cu aceast ocazie a fost semnat oficial Memorandumul de Înțelegere pentru înființarea „Network of Basketball Veterans of Southeast Europe”.

Evenimentul de la Bucureştu a marcat punctul culminant al proiectui desfășurat pe parcursul a 18 luni, după o serie de întâlniri internaționale organizate în țări partenere, susține FR de Baschet.

Primul eveniment a avut loc la Sofia, în aprilie 2025, reunind peste 200 de participanți și incluzând activități dedicate sportului incluziv, baschetului 3×3, baschetului în scaun rulant și competițiilor pentru toate vârstele. Ulterior, la Ogulin (Croația), proiectul a continuat prin meciuri de veterani, turnee de juniori și workshopuri pentru antrenori și comunitate.