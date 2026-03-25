„Tricolorii” au plecat spre Istanbul, unde joi se joacă Turcia – România! Hagi: „E clar, ca să câștigi, trebuie să marchezi”

Delegația condusă de Mircea Lucescu a decolat dimineață spre Istanbul, unde joi se va juca Turcia – România.

Federația Română de Fotbal a anunțat, pe paginile oficiale de socializare ale echipei naționale, plecarea „tricolorilor” spre Istanbul.

„Tricolorii" au plecat spre Istanbul, unde joi se joacă Turcia – România!

„Plecăm la Istanbul încărcați cu încrederea unei națiuni!”, a fost mesajul transmis pe rețelele de socializare.

Echipa națională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naționala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo.

Gică Hagi a precizat că e un meci decisiv, dar are încredere în tricolori la acest meci.

„Și noi, și băieții, toți trebuie să fim optimiști, să avem curaj și, bineînțeles, multă încredere. Mergem să câștigăm! Nu? Băieții să prindă o zi bună. Toată lumea de acolo, staff-ul și toți ceilalți, Mircea Lucescu să fie inspirat și, mai ales, jucătorii în teren.

Întâlnim o echipă foarte bună, foarte talentată, dar și noi suntem talentați la fel ca ei. Și cred eu că, dacă ne apărăm bine, vom avea șanse.

În primul rând, ne interesează să câștigăm, astea sunt gândurile noastre: să câștigăm și, bineînțeles, să-i sprijinim pe băieți. Sunt echipe bune. De aici încolo, fiecare trebuie să demonstreze care-i mai bună. Din păcate pentru mine, am căzut cu Turcia, care clar că nu e facil.

„Trebuie să crezi în ce faci și să te duci să marchezi”

Motto-ul meu e acela că echipa câștigă meciul, de a aduce trofee, jucătorul face diferența. Deci practic cineva din echipă… dacă noi o să jucăm bine colectiv, atât ofensiv cât și defensiv, vom face bine ambele faze, cu siguranță că o să fie din băieți, că o să fie din apărare, de la mijloc, din atac, o să iasă în evidență.

E clar, ca să câștigi, trebuie să marchezi. Așa că, vrei nu vrei, trebuie să ai convingere, trebuie să crezi în ce faci și să te duci să marchezi goluri. Bineînțeles, și faza a doua, să te aperi foarte bine”, a punctat Hagi, la plecarea spre Turcia.

La experiența pe care o are Mircea Lucescu, sunt convins că va găsi antidotul pentru a contracara eventualele atacuri ale lor și să găsească o formulă să punem probleme. Dacă nu vom pune probleme la Istanbul, va fi imposibil să câștigăm Gică Popescu

Florin Răducioiu a găsit „cheia” meciului Turcia – România: „Avem nevoie de un joc în mare viteză”